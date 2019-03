„Wie stoppen wir die Plastikflut?“

Plastikmüll bedroht die Umwelt, die Meere und nicht zuletzt uns Menschen. Etwa 70 Prozent der Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt. Doch heute schwimmen in jedem Quadratkilometer der Meere Hunderttausende Teile Plastikmüll. Seevögel verenden qualvoll an Handyteilen in ihrem Magen, Schildkröten halten Plastiktüten für Quallen und Fische verwechseln winzige Plastikteilchen mit Plankton. Strände unbewohnter Inseln versinken geradezu im Müll.

Doch wie kommt der ganze Müll ins Meer und welche Lösungen dagegen gibt es? Zwei Referenten werden heute an der VHS in Bayreuth ihre Impulsvorträge halten, die online auch in die Gronauer Stadtbücherei übertragen wird. Anschließend folgt eine moderierte Diskussion. Über eine Online-Plattform können die Teilnehmenden Fragen zum Thema stellen und damit die Diskussion mit den Expertinnen und Experten beeinflussen. Nach Ende der Übertragung gibt es Gelegenheit weiterzudiskutieren.

Referenten sind der Biologe Dr. Bernhard Bauske – er betreut für den WWF Deutschland das Thema Plastikmüll in den Ozeanen – und Prof. Christian Laforsch. Er hält einen Lehrstuhl in Tierökologie an der Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften der Universität Bayreuth. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung erforderlich.