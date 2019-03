Nach interner Prüfung der Stadt „handelt es sich hierbei um einen rechtlich unerheblichen Schreibfehler, der keinen entscheidenden Einfluss auf das Wahlergebnis hat. Diese Einschätzung ist mit dem Kreis kommuniziert worden, der diese nach erster Prüfung teilt“, teilte die Verwaltung mit.

Bei der Personenwahl spiele die Person eine herausragende Rolle. Hier habe keine Verwechslungsgefahr bestanden. Zwar sei in der Langbezeichnung die Art des Zusammenschlusses („Partei“ statt „Union“) falsch bezeichnet worden, die die Programmatik kennzeichnende Bestandteile des Namens seien aber korrekt gewesen. „Insbesondere die in Fettbuchstaben abgedruckte Abkürzung , CDU ` war korrekt“, so die Stadt.

Im übrigen gebe es keine Rückmeldungen, dass Wähler den Fehler angemerkt hätten. Auch habe es im Vorfeld der Wahl keine Rückmeldung bei Wahlleiterin oder im Wahlbüro von den 3847 Briefwählern gegeben, die bis Sonntag bereits gewählt hatten.