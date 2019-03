Musikalisch angesiedelt irgendwo zwischen Rock und Pop, den schottischen Highlands und den Clubs von New Orleans, handeln seine Songs vom Weggehen und Ankommen, vom Lieben und Leider-nicht-wieder-geliebt-werden, schönen Beduinentöchtern und Weltumsegelungen – und das alles schon im ersten Song.

Gebürtig aus der Provinz zwischen Emsland und Osnabrück, zieht es Udo Klopke Mitte der 90er-Jahre nach Düsseldorf. Seitdem steht er für zahlreiche Künstler und Produktionen an Mikro und Gitarre. Als Trio mit Markus Bender am Bass ( Marla Glen , Johannes-B.-Kerner-Show) und Jan Wienstroer (Harald-Schmidt-Show, Wolf-Maahn-Band) an den Drums darf man sich auf einen exzellenten Musiker freuen, der immer wieder die Nähe zu seinem Publikum sucht und groovt, bis auch der letzte Fuß im Saal mitwippt.

Einlass ist am 4. April um 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr, Eintrittskarten gibt es für sieben Euro online sowie im Museum.