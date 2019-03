Landwirte fahren zur Kundgebung nach Münster

Unter dem Motto „Bauern brauchen Zukunft – Zukunft braucht Bauern“ findet am 4. April (Donnerstag) eine Kundgebung in Münster statt. Der landwirtschaftliche Ortsverband trifft sich zur Teilnahme um 8.30 Uhr am Gronauer Bahnhof. Um Anmeldung bei Michael Hewing , ✆ 0171 5390777, wird gebeten. Teilnehmer, die mit Treckern nach Münster fahren wollen, treffen sich um 6.30 Uhr bei Johannes Schultewolter, Kottiger Hook 33. Die Route führt voraussichtlich über Heek. Nähere Information hat der Vorstand des Ortsverbandes.

Die aktuellen Vorschläge der Bundesregierung zur drastischen Verschärfung des Düngerechts lösen bei vielen Bauernfamilien echte Zukunftsängste aus, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Vorschläge zielen auf den Schutz des Grundwassers – ein Thema, das auch die Bauern als sehr wichtig betrachten. Zugleich sind diese Vorschläge aber auch mit weiteren Auflagen und Wünschen an die Adresse der Landwirtschaft verbunden. „Wir sind an einem Punkt angekommen, wo sich Politik und Gesellschaft entscheiden müssen, ob sie auch künftig noch eine von bäuerlichen Familienbetrieben getragene Landwirtschaft in Deutschland wollen. Wir brauchen dringend eine ehrliche Diskussion, unter welchen Voraussetzungen dies möglich wäre. Gemeinsam mit Berufskollegen aus Niedersachsen und Hessen wollen wir der tiefen Verunsicherung und den Existenzängsten vieler Bauernfamilien Ausdruck verleihen und ein Zeichen dafür setzen, dass wir für einen Dialog bereit sind“, heißt es weiter. Die Kundgebung beginnt um 10.30 Uhr auf dem Domplatz.