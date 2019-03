Radfahrerin leicht verletzt

Gronau -

Leichte Verletzungen hat eine 17 Jahre alte Radfahrerin am Dienstag bei einem Unfall in Gronau erlitten. Dazu war es gegen 7.25 Uhr auf der Enscheder Straße gekommen: Die Gronauerin war in Richtung Innenstadt unterwegs, als ihren Angaben zufolge ein Auto aus dem Brissenkamp in die Enscheder Straße einbiegen wollte. Der Wagen habe das Rad touchiert, die Fahrerin habe sich entfernt. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen Pkw gehandelt haben, die Frau am Steuer sei etwa 30 bis 40 Jahre alt gewesen. Die Polizei bittet die Fahrerin sowie Zeugen, sich zu melden, 02562 9260.