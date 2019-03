Gronau -

Von Christiane Nitsche

Fragt man ihn, was er am meisten vermisst, muss er überlegen. Peter Weiß (Name von der Redaktion geändert) hat das Wünschen verlernt. Weil es eh sinnlos ist: Peter Weiß ist arm. Und die Aussichten, dass sich das ändert, sind denkbar gering. Wenigstens gibt es Organisationen, die ihn nicht hängen lassen.