Im Mittelpunkt des Musicals stehen das Leiden und Sterben Jesu. Ausführende sind 50 Sängerinnen und Sänger aus Enschede. Die Personen Judas, Herodes, Pilatus und Maria Magdalena werden zusammen mit Jesus besonders hervorgehoben.

Die Rock-Musik wurde vom Dirigenten romantisiert, so dass das Stück für eine Aufführung in Kirchen geeignet ist. Chor und Solisten sind in Kostüme gekleidet, Lichteffekte sorgen für eine besonders eindrucksvolle Atmosphäre.

Die bekanntesten Melodien sind: „Jesus Christ Superstar“, „Try not to get worried“, „Hosanna“ und „I don‘t know how to love him“. Es wird in englischer Originalsprache gesungen. Alle Besucher erhalten vor der gut einstündigen Aufführung den Text in deutscher Sprache.

Eine kleine Lebens-Meditation führt zu Beginn in das Thema ein. Zwischen den einzelnen Szenen fassen kurze Gebete die Lieder noch einmal zusammen, und ein Text deutet jeweils den Inhalt der neuen Szene an. Auch diese Gebete und Texte sind für die Aufführung wieder neu erarbeitet worden.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung, zu der Erwachsene und Jugendliche ab 17 Jahren eingeladen sind, ist frei; die Franziskaner bitten jedoch nach den Aufführungen um eine Spende, um die Kosten für das Ensemble bestreiten zu können. Es ist empfehlenswert, dass große Gruppen sich rechtzeitig mit Pater Wilhelm, ✆ 05924 78720 in Verbindung setzen, um den besten Termin für einen Besuch des Musicals zu erfragen.