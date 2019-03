Radfahrer stürzt

Gronau -

Bei einem Sturz mit seinem Fahrrad ist ein Zwölfjähriger in Gronau leicht verletzt worden. Er war am Donnerstag gegen 7.45 Uhr auf der Feldstiege unterwegs – verbotenerweise auf dem aus seiner Sicht links liegenden Gehweg in Richtung Ochtruper Straße. Zwischen Ackerstraße und Bonhoefferring wollte er die Fahrbahnseite wechseln. Nach Angaben des Kindes wurde er dabei von einem Wagen touchiert, der die Feldstiege in gleicher Richtung befuhr und sich nach dem Unfall entfernt habe. Die Polizei bittet den Fahrer dieses Wagens sowie Zeugen, sich zu melden, 02562 9260.