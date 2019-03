Vorwurf trifft Geschäftsführerin hart

Wegen der Berichte in den WN über Verhandlungen vorm Arbeitsgericht, aber auch wegen zahlreicher Gerüchte und Spekulationen rund um die „Chance“ hatte die Linke-Fraktion eine öffentliche Darstellung der Situation im Hauptausschuss beantragt. Ira von Borczys­kowski gab am Mittwoch einen zeitlichen Ablauf der Vorgänge rund um den Kauf und den Einsatz der GPS-Tracker. Ihre Darstellung deckte sich bis auf wenige Details mit der in den Berichten der WN.

Besondere Brisanz erhielt die Sitzung durch den am Mittwoch erschienen Artikel, in dem aus einem Schreiben des Aufsichtsratsmitglieds Heiko Nordholt ( SPD ) an die Gesellschaftsversammlung zitiert worden war, das den WN zugespielt worden war. Norbert Ricking (SPD) teilte die Sorgen, die in dem Schreiben zum Ausdruck kamen. Er bestätigte, dass die Geschäftsführerin nicht mehr das Vertrauen aller SPD-Mitglieder im Aufsichtsrat und der Gesellschaftsversammlung genieße. Dennoch: „Die Chance ist auch für uns immer ein Herzensanliegen gewesen. Wir sind dankbar für die wertvolle Arbeit und wollen, dass sie sich weiterentwickelt“, sagte er.

Genau das soll auch geschehen. Das machte Erich Schwartze (FDP) als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats und der Gesellschaftsversammlung deutlich. Die Aufgaben der „Chance“ hätten sich seit ihrer Gründung vor über 20 Jahren geändert. Im Laufe der Zeit sei es notwendig geworden, im operativen Geschäft und in der strategischen Ausrichtung Korrekturen anzubringen.

Schwartze sprach aber auch Mängel in der Kostenrechnung und der Finanz- und Lohnbuchhaltung an. „Darum sind der Geschäftsführerin zwei Prokuristen an die Seite gestellt worden. ... Personelle Maßnahmen und strategische Überlegungen fließen nun zusammen.“ Die Gesellschaftsversammlung habe eine Organisationsuntersuchung durch einen externen Unternehmensberater in Auftrag gegeben, außerdem wurde ein Wirtschaftsprüfer eingesetzt. Schwartze betonte, dass diese Entscheidungen in dem Gremium mit deutlicher Mehrheit beschlossen worden seien. Der Antrag des Betriebsrats, die Geschäftsführerin zu suspendieren, sei in der Gesellschafterversammlung mit zehn gegen zwei Stimmen (zwei Enthaltungen, ein Mitglied nahm nicht teil) abgelehnt worden.

„Ganz offenbar“, sagte Stephan Strestik (Pro Bürgerschaft/Piraten), „gibt es jemanden, der mit dem Ergebnis der Beschlüsse nicht einverstanden ist und meint, über das Zuspielen an die Medien von nicht-öffentlichen Sitzungsunterlagen die Diskussion in seinem Sinne beeinflussen zu können.“ Er kritisierte scharf, dass durch die Veröffentlichung des anonym weitergereichten Nordholt-Schreibens ein einseitiges Bild der Lage vermittelt werde. Strestik kritisierte zudem das Verhalten des Betriebsrats, der der Geschäftsführerin das Vertrauen entzogen und zudem per Klage von der Geschäftsführung der Chance eine Erklärung verlangt hatte, ob Mitarbeiter überwacht wurden oder werden und ob der Betriebsrat darüber ordnungsgemäß informiert wurde.

Um die gute Arbeit der Chance zu erhalten und zu optimieren, habe die Gesellschafterversammlung die Organisationsuntersuchung in Auftrag gegeben. „Der Erfolg der Chance muss gemeinsames Anliegen aller sein und bleiben.“

Während Gabi Drees (fraktionslos) den Betriebsrat in Schutz nahm („Er hat die Interessen der Mitarbeiter zu vertreten, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass er das nicht getan hat“), unterstütze CDU-Fraktionschef Sebastian Laschke Strestiks Schlagrichtung. „Wir wollen der ‚Chance‘ Zeit geben, sich aufzustellen. Externer Druck und Halbwahrheiten helfen nicht weiter.“ Der SPD warf er vor, mit Dreck zu schmeißen, wogegen sich Ricking verwahrte.