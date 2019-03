Die Vision von der Republik Europa

„Vereinigte Staaten von Europa - ist diese Forderung noch zeitgemäß?“ Ein friedvoller Zusammenschluss souveräner Staaten zu einem neuen Staat – beispiellos in der Geschichte. Eine Vision mit Realitätsgehalt? Das wollten auch die Veranstalter von der Gronauer „Pulse of Europe“-Gruppe und der SPD Gronau wissen. Sie hatten Impulsfragen vorbereitet, um eine Diskussion anzuregen, an der sich bewusst auch die Zuhörer beteiligen sollten.

Die rund 80 Zuhörer im Saal stimmten mehrheitlich dafür, über einen gemeinsamen Staat Europa nachzudenken. „Eigentlich ist das eine zeitlose Frage“, fand Kim Kellermann von „Pulse of Europe“ in Münster. Schon zur Zeit des Westfälischen Friedens sei die Frage aufgekommen. Martin Wasser von den „Jungen Föderalisten“ aus Enschede, die sich ebenfalls für den europäischen Gedanken stark machen, gab den beiden Recht: „Ob es eine Republik sein muss, das wissen wir nicht“, sagte er. „Aber die EU-Staaten müssen interagieren können, ohne dass einer dazwischenfunkt.“

Leider sei es auch oft die Bundesrepublik Deutschland, die per Veto „im EU-Rat bremst“, so Schwall-Düren. Ein gemeinsames Staatengebilde, in dem weniger nationale Interessen, als vielmehr die Besonderheiten der Regionen Beachtung fänden – das sei „das große Bild, auf das ich hinarbeiten möchte.“ Schwall-Düren: „Wir brauchen das große Ziel.“

Der Beifall im Saal machte deutlich: Hier saßen keine Europa-Gegner. Wohl Kritiker. Der für Diskussionsgäste freigehaltene Stuhl, der neben Schwall-Düren, Kellermann und Wasser stand, blieb kaum leer. Nach und nach formte sich so ein Bild der Sorgen und Fragen, die viele Bürger mit Europa verbinden: Stichwort Rüstungshandel, Subventionspolitik, Schutz der Außengrenzen. Die Gäste zeigten sich gut informiert und wagten sehr kritische Statements. „Wir finanzieren die Fluchtursachen mit“, erklärte einer. „Ich habe Angst, dass wir uns zu viel Fremdkultur ins Land holen“, ein anderer. Fragen kamen auf: „Wie kriegen wir das hin: eine gemeinsame Flüchtlingspolitik?“; „Wo ist der Überbau, der die Menschen zusammenführt und ihnen zeigt, wo sie partizipieren können?“; „Wo sind Vorbilder für eine europäische Republik?“

Kim Kellermann, die in Münster am Lehrstuhl für Ökonomische Politikanalyse promoviert, konterte: „Dass es das noch nicht gab, heißt nicht, dass es nicht möglich ist.“ Ob wir es indes noch erleben würden, dass nationale Interessen nicht mehr im Vordergrund der beteiligten Staaten stünden, das wisse sie auch nicht. „Natürlich müssen die regionalen Besonderheiten geschützt und geschätzt werden“, betonte Angelica Schwall-Düren. „Da muss auch viel vor Ort geregelt werden.“

Auf europäischer Ebene sei ein gemeinsames Fiskalsystem überfällig, genau wie einheitliche Sozialstandards, da waren die Podiumsgäste einig. Schließlich seien es in erster Linie soziale Probleme, die neben einer niedrigen Wahlbeteiligung das Erstarken der extremen Rechten – und deren Europafeindlichkeit – ermöglichten. Das Mittel dagegen: Wählen. Schwall-Düren: „Wenn wir unzufrieden sind mit unserer Regierung, schaffen wir ja auch nicht die Bundesrepublik ab, sondern wenn wir klug sind, wählen wir beim nächsten Mal anders.“