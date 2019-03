Kein Anspruch auf Pensionszahlungen

Gronau -

Die Amtszeit von Sonja Jürgens als Bürgermeisterin der Stadt Gronau endete am Mittwoch nach sechs Jahren. Welche Ansprüche hat sie während dieser Zeit erworben? Für den Eintritt in den Ruhestand ist nach dem Landesbeamtengesetz erforderlich, dass man acht Jahre Bürgermeisterin der Stadt war und das 45. Lebensjahr vollendet hat oder eine ruhegehaltsfähige Dienstzeit von 18 Jahren als Beamtin erreicht hat oder als Beamtin auf Zeit eine Gesamtdienstzeit von acht Jahren erreicht hat, teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. „Frau Jürgens war sechs Jahre Bürgermeisterin der Stadt Gronau. Somit erfüllt sie nicht die Voraussetzungen des § 118 LBG und hat damit keinen Anspruch auf Pensionszahlungen.“ Für die absolvierte Amtszeit erfolge jedoch eine Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung.