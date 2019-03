„Beste Schwestern“ spenden für die Frauenschutzwohnung

Der Soroptimist International Club Münsterland-West ist einer von weltweit über 3000 Service-Clubs, denen rund 80 000 berufstätige Frauen angehören, die gesellschaftspolitisches Engagement pflegen. Die Soroptimistinnen (sorores optimae – beste Schwestern) setzen sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen und Mädchen lokal, regional, national und global ein.

Die Soroptimistinnen im Münsterland-West treffen sich einmal monatlich zu Vorträgen mit vorwiegend frauenspezifischen Themen. Zudem veranstalten sie jährlich den „Blaugelben Salon“ mit Konzerten und exquisiten Köstlichkeiten im Banjo in Burgsteinfurt. Der dabei erzielte Erlös sowie Spenden und Sponsorengelder fließen in Projekte, die Lebensbedingungen und Bildungschancen von Frauen und Mädchen verbessern. Ingeborg Hommer, Vorsitzende des Fördervereins des hiesigen Clubs, weist darauf hin, dass in Zusammenarbeit und im Austausch mit einem Dutzend weiterer Clubs aus der Umgebung auch größere Projekte, etwa in Afrika, von den Soroptimistinnen gefördert werden. „Jedes Jahr“, so Mechtilde Spiegelburg, „wird erneut demokratisch entschieden, wer und was gefördert wird.“ Zum wiederholten Mal ist es seit 2010 jetzt die Frauenschutzwohnung, die mit der Spende ein kleines Extra für die Frauen, wie etwa einen Zoobesuch, finanzieren kann. „Ansonsten muss das Geld für die Wohnung weitgehend aus den Verkäufen der Kleiderkammer erwirtschaftet werden“, sagt Renate Lanfers.