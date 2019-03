Ein Lob auf die Indiskretion

Da waren für uns als Presse – die in einer funktionierenden Demokratie schließlich auch eine Wächter-Aufgabe wahrnimmt – die Termine vorm Arbeitsgericht die einzige Möglichkeit, überhaupt etwas Handfestes zur Affäre um die GPS-Tracker zu erfahren, um darüber berichten zu können. Wohlgemerkt: ohne jemanden vorzuverurteilen oder jemanden die Verantwortung in die Schuhe zu schieben. Dass die Geschäftsführerin als Vertreterin der Beklagtenseite auftritt, heißt selbstverständlich nicht zwangsläufig, dass sie von den Vorfällen wusste, noch dass sie die Überwachung angeordnet hat. Als Geschäftsführerin trägt sie aber nun mal Verantwortung und muss den Kopf hinhalten. Das ist unangenehm, gehört aber zur Jobbeschreibung. Im konkreten Fall hängt sie auch formal in der Sache drin: Schließlich hat sie die Rechnung für die „Richtfunkantenne“ abgezeichnet, die sich als GPS-Tracker entpuppte. Wie das juristisch gewertet wird, muss sich noch herausstellen.

In der Debatte im Haupt- ausschuss wurde – endlich – ausgesprochen, was bei der „Chance“ geplant ist: Dass die Gesellschafterversammlung eine Organisationsuntersuchung durch eine Unternehmensberatung in Auftrag gegeben hat. Aber auch, dass Mängel bei Kostenrechnungen und bei der Finanz- und Lohnbuchhaltung festgestellt wurden. Und dass es „Optimierungsbedarf“ gibt.

Letzteres ist zumindest teilweise nachvollziehbar: Die „Chance“ ist nicht mehr die Beschäftigungsgesellschaft wie vor über 20 Jahren, als der damalige Erste Beigeordnete Bernd Goossens sie gründete (man erinnere sich an die Papiersammlungen). Die Struktur der Gesellschaft hat sich angesichts sinkender Arbeitslosenzahlen fundamental geändert, viele Aufgaben sind dazugekommen: Kindertagesstätten, Qualifizierungsangebote für Arbeitnehmer und Flüchtlinge, KaDeCE – dass dadurch auf der Geschäftsführungsebene etwas geschehen muss, ist eine natürliche Folge.

Frage ist nur: Kommen die angekündigten Maßnahmen nicht zu spät? Die Politiker müssen doch wissen, dass es bei der Finanzbuchhaltung schon sehr lange Probleme gibt. Hätte die Gesellschafterversammlung nicht schon eher reagieren müssen? Immerhin: Der Geschäftsführerin wurden mittlerweile schon zwei Prokuristen zur Seite gestellt.

Die Empörung über das „geleakte“ Papier ist in meinen Augen sogar ein wenig heuchlerisch. Selbstverständlich stimmt der Vorwurf, dass die Darstellungen in dem Papier unvollständig und möglicherweise einseitig ist. Aber sie ist nicht falsch. Und: Wenn nicht immer eine so große Geheimniskrämerei um die Entwicklungen der Tochtergesellschaften herrschen würde, hätte man Spekulationen und Gerüchten von vorneherein den Wind aus den Segeln nehmen können. Schließlich pfeifen in der Stadt die Spatzen schon lange von den Dächern, dass etwas bei der Gesellschaft nicht in Ordnung ist. Und dass der Ehemann der Geschäftsführerin Mitglied in der Gesellschaftsversammlung ist, hat ein Geschmäckle und schürt Misstrauen.

In meinen Augen ist es daher Pflicht der Gesellschafterversammlung (auch im Sinne der Belegschaft und des Images der “Chance“), proaktiv die Öffentlichkeit zu informieren. Vor allem von denen, die sonst Transparenz einfordern, wäre das zu erwarten gewesen. Den aber zu verurteilen, der für Öffentlichkeit sorgt, halte ich für billig.

Martin Borck