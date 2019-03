Im Strafprozess am Landgericht Münster gegen den früheren Inhaber, den Geschäftsführer und einen ehemaligen Mitarbeiter aus Gronau (wir berichteten) hat am Freitag der polizeiliche Ermittlungsführer ausgesagt, wie er den Tatort nach dem Feuer vorfand. Das Gebäude, in dem früher einmal auch die Geldwechselstube auf deutscher Grenzseite ihren Platz hatte, war am frühen Morgen des 8. Dezember 2017 teilweise ausgebrannt. Sieben Mieter von Einzelzimmern im Obergeschoss hätten sterben können. Die Anklage lautet deshalb auch auf versuchten Mord.

„Wir hatten keinen Hinweis auf eine Gewalteinwirkung von außen“, sagte der Kriminalpolizist. Am Türschloss einer Außentür seien zwar Spuren wie von einem Aufbruchversuch gefunden worden. Sie hätten sich aber als „fingierte Spur“ erwiesen, die offenbar absichtlich gelegt worden sei. An mehreren Stellen des Casinos mit Bistro und Café hätten die Polizei und ein Brandsachverständiger „Rückstände von Benzin“ gefunden, erklärte der Polizist weiter. Der Ausgangspunkt des Feuers habe wahrscheinlich zwischen Bistrotheke und einem Kühlschrank gelegen.

„Auf der Theke lagen benzingetränkte Aktenordner“, so der Ermittler weiter. „Für uns kam die Frage auf, welche Möglichkeiten es für eine Zündung gibt, ohne dass der Täter im Feuer steht.“ Laut Anklage soll der Geschäftsführer aus seiner Wohnung im Obergeschoss heraus den Brand per Fernbedienung – womöglich durch einen Kurzschluss – entfacht haben.

Bei Gericht wurden am Freitag ausführlich Fotos und ein Video der Polizei des alten, verwinkelten Gebäudes gesichtet, das drei Treppenhäuser, mehrere Ein- und Ausgangstüren, einen Anbau und etliche Einzelräume besitzt. Die Polizei hatte in der Wohnung des Geschäftsführers direkt über dem vermuteten Brandausgangsort im Bistro Öffnungen im Holzboden gefunden, die hineingeschnitten worden waren – darin ein Elektrokabel, das ins Bistro führte, wie der Ermittlungsführer erklärte. An der Untersuchung des Gebäudes waren nach dem Brand Techniksachverständige des Landeskriminalamtes beteiligt.

Als Erklärung für Bodenlöcher und Kabel habe der Geschäftsführer genannt, dass mit der Leitung eine neue Lampe über der Bistrotheke angeschlossen wurde, die per Fernbedienung aus einer Steckdose in seiner Wohnung Strom bekam. Auf die Frage wiederum, ob als Täter jemand infrage komme, der zum Casino gehört, sei seine Antwort gewesen „Ich war‘s auf jeden Fall nicht“.