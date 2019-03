Geistliche Abendmusik

Gronau -

Die Evangelische Kirchengemeinde Gronau lädt am morgigen Sonntag um 17 Uhr zu einem geistlichen Abendmusik in die Auferstehungskapelle des Evangelischen Friedhofs (Gildehauser Straße 165 in Gronau) ein. Gestaltet wird diese von Raimund Schnaars (Trompete), Kantor Dr. Tamás Szőcs (Orgel) und Pfarrerin Sabine Kuklinski (Lesungen und Liturgie). Es erklingen Werke von Torelli, Biber und Mendelssohn abwechselnd mit Texten von Bonhoeffer, Hesse und Klepper. Der Eintritt ist frei.