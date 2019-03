Klangvoller Wechsel

Auch für das laufende Jahr stehen wieder zahlreiche Termine auf dem Chorkalender, wie es in einer Mitteilung über die Versammlung heißt. Nach dem Verlesen des Kassenberichtes, der ohne Beanstandungen war, wurde der Vorstand entlastet. Im Vordergrund der Versammlung stand dann die Wahl einer neuen Ersten Vorsitzenden. Während Anne Hildering, Anita Wrana, Lucie Salbeck und Marita Helling in ihren Vorstandsämtern bestätigt wurden, schieden Maria Göcke und Gerharda Neumann auf eigenen Wunsch aus. Hierfür wurden Kirsten Jaensch und Ulla Lindebaum neu in den Vorstand gewählt.

Mit Kathrin Wolf , die einstimmig von der Versammlung gewählt wurde, hat der Frauenchor jetzt eine neue Vorsitzende positioniert, die sich in ihrer ersten Rede im neuen Amt für das ihr entgegengebrachte Vertrauen bei den Anwesenden bedankte. Sie sei neugierig und gespannt auf die kommende Zeit, so Wolf in ihrer kurzen Ansprache.

Petra Aalken wurde mit einem Geschenk in Form eines Rosenbäumchens von ihren Sängerinnen verabschiedet. Sie bleibe dem Chor als Sängerin erhalten, so Aalken augenzwinkernd bei der Entgegennahme des Geschenkes.

Wer den Frauenchor gerne hören möchte, hat am 7. Juli (Sonntag) Gelegenheit dazu. Dann singt der Chor im St.-Antonius-Stift am Möllenweg.