Theater Brettspiel: Lily und ihre Leichen

Der Kommissar (Janis van Haalen) und die Putzfrau ( Birgit Buddemeyer ) werden in Jack Popplewells „Keine Leiche ohne Lily “ ein so unfreiwilliges wie kongeniales Ermittlerpaar, mit dem die Gronauer Laienspielgruppe Brettspiel unter der Regie von Anja Rakers am Freitag Premiere feierte.

„So ein Theater“, empört sich Lily, als feststeht: Ihr Chef Richard Marshall (Andre Vennemann), der eben noch in seinem Büro tot überm Stuhl lag, ist weg. „Wie kann denn eine Leiche verschwinden?“, ruft Lily. Das fragen sich alle anderen Beteiligten natürlich auch: Marshalls treulose Gattin Claire (Vera Meier), seine umso treuere Privatsekretärin Marian (Stefanie Lück), Baxters Constable Goddard (Markus Niehoff), die junge Büroangestellte Vickie Reynolds (Carina Waltenburg/Charlotte Telker) und Claires Möchtegern-Liebhaber Robert Westerby (Matthias Wahl). Einzig Lilys Freundin, die Boulevard-Journalistin Lucy Turner (Paula Buddemeyer), zweifelt nicht an Lilys Aussage. Und während Inspektor Harry Baxter fürderhin trotz Triefnase und Atemnot und gegen Lilys Störfeuer vor allem um Haltung bemüht ist, hat Lily nur ein Ziel: ihren guten Ruf verteidigen und den Mörder überführen.

Dass das gelingt, gehört zur Krimikomödie dazu wie der Mörder zur Leiche. In Jack Popplewells Stück (deutsche Bearbeitung: Christian Wölffer) ist die Aufklärung des Falls daher auch Nebensache. Was gut ist, denn neben den Figuren auf der Bühne tauchen noch weitere auf, deren Rolle in diesem Verwirrspiel allein durch die Dialoge zu verstehen ist. Da ist plötzlich eine zweite Leiche im Spiel, wobei die erste vielleicht gar keine war. Das bringt nicht nur Lily und ihren trinkfesten Gatten um den Schlaf.

Das Geschehen in der Kulisse von Marshalls Büro (liebevoll und authentisch ausgeführt von Berthold Sundermann – bis hin zum gemalten Big Ben draußen vor dem Fenster) konzentriert sich auf den gepflegten, englischen Humor, der sich vor allem an der Figur der Lily manifestiert. Und was haben wir gelacht! Birgit Buddemeyers Verkörperung der Lily könnte ein Lehrbeispiel für Laienbühnen im komischen Fach sein: Schnute, Wibbelfüße und das nervöse Spielen mit Putz- oder Taschentuch waren so stimmig wie ausdrucksstark. Und was man nicht alles allein mit einem Zeigefinger sagen kann! Birgit Buddemeyers Lily macht es vor.

Janis van Haalen als übellauniger Inspektor, der gern auch mal brüllt wie ein Löwe, um sich Respekt zu verschaffen, hielt hervorragend dagegen. Der erst 24-Jährige hat sich seit seiner ersten Rolle als Stanley in „Männer sind auch nur Menschen“ 2013 eine großartige Bühnenpräsenz erarbeitet – sowie die kleinen Tricks, die es braucht, um auch mal ein kurzes Stocken im Text elegant über die Bühne zu bringen. Mancher im ausverkauften Saal mochte sich gefragt haben, ob der junge Mann nicht vielleicht wirklich einen ernsthaften Schnupfen hat.

2020 feiert Brettspiel ein erstes Jubiläum: zehn Jahre sind es dann, seit Anja Rakers und ihre Schwester Birgit Buddemeyer die Gruppe ins Leben riefen. Seither hat sich viel getan: Technik, Bühnenbild, Requisite und Kostüme sind nahezu perfekt (einzig dem Constable hätte man eine Polizeiuniform gewünscht). Bei der Auswahl der Stücke und der Besetzung der Rollen hat Anja Rakers ein gewohnt gutes Händchen. Man darf schon jetzt gespannt sein, was im Jubiläumsjahr geboten wird.

Wer für „Keine Leiche ohne Lily“ noch kein Ticket hat, muss sich ohnehin bis dahin gedulden, denn alle weiteren Aufführungen sind bereits ausverkauft.

Christiane Nitsche