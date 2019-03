SPD prangert Neoliberalismus an

Eine Woche nachdem die SPD ihr Wahlprogramm für die Europawahl beschlossen hat, trafen sich die Sozialdemokraten aus dem Westmünsterland am Gronauer Dreiländereck zur Eröffnung des Wahlkampfes.

Marc Jaziorski aus Gescher, Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Borken, gab am Samstga die Richtung vor: „Wir brauchen Europa als Antwort auf die Macht globaler Unternehmen wie Amazon . Nur die soziale Marktwirtschaft sichert Wohlstand für alle.“ Europa sei nicht nur eine Wirtschaftsunion. Die SPD sei das soziale Gewissen im Europawahlkampf.

Die Landtagsabgeordnete und Generalsekretärin der NRW-SPD, Nadja Lüders, aus Dortmund wandte sich in ihrem Beitrag gegen populistisches Krisengerede. In der globalisierten Welt funktionierten, so hob sie hervor, die einfachen Antworten, die Forderungen nach nationalstaatlichen Lösungen, nicht mehr. Beispielhaft nannte sie die Forderung der SPD nach einer Digitalsteuer als Beitrag für mehr Gerechtigkeit, damit auch „Weltkonzerne wie Amazon, Google und Facebook ihren Beitrag leisten“.

Für ein sozialeres Europa seien europaweite Mindestlöhne und Tarifbindung wichtig. Europa dürfe kein zeitlich befristetes Projekt sein. Europa sei Heimat, so Nadja Lüders.

Sarah Weiser, SPD-Europakandidatin im Münsterland, äußerte sich begeistert, dass sich in der aktuellen Klimaschutzdiskussion und bei der Auseinandersetzung um das Urheberrecht im Europaparlament „die Jugend endlich mal laut und deutlich“ zu Wort gemeldet habe. Und mit Begeisterung skizzierte sie ihre Vision von einem gerechteren Europa, das „sozial, solidarisch und offen“ sein müsse.

Die neoliberale Politik habe die Menschen im Stich gelassen, meinte Weiser. So wie die Arbeitnehmer und die Mittelständler müssten in Zukunft auch multinationale Konzerne ihren Anteil an Steuern zahlen. „Dass sie jetzt noch ganz legal ihre Riesengewinne nicht versteuern müssen, macht mich wütend.“ Wenn andere froh seien, dass in Europa die Jugendarbeitslosigkeit auf 30 Prozent gesenkt werden konnte, sei ihre Antwort: Immer noch sei jeder dritte Jugendliche ohne Perspektive. „Ich kandidiere auch deshalb für das Europaparlament, weil ich mich damit nicht zufrieden geben werde.“

Marc Jaziorski, Vorsitzender des SPD-Unterbezirks, legte der Versammlung einen Resolutionsentwurf vor, der sich gegen die Stationierung von Atomwaffen in Deutschland richtete. Die Anwesenden stimmten dem Text einstimmig zu.

Jürgen Coße, stellvertretender Landrat des Kreises Steinfurt und stellvertretender Vorsitzender des Euregio-Rats, erinnerte an die große Bedeutung Europas für die Friedenssicherung. Er betonte, wie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit das Leben der Menschen verbessert habe.