Stefan Reinermann als 1. Vorsitzender war die Freude anzusehen, nach einjähriger Pause wieder vor großem Publikum mit seinen Mitstreitern loszulegen. Und das taten erst einmal voller Spielfreude die Mitglieder des Jugendorchesters.

Mit „Shakelford Bank“ hatten sie sich zu Beginn ein vertracktes Arrangement ausgesucht, das sie unter der aufmerksamen Leitung von Gert van Huizen erstaunlich versiert meisterten. Bei „Highway to hell“ tobten dann ganz junge, aber auch ganz schön langhaarig-lockige Rockfans über die Bühne und zur Filmmusik aus „The Beauty and the Beast“ ließ sich ein Tanzpaar aus den eigenen Reihen zum Schwofen hinreißen.

Apropos Nachwuchsförderung. Eigentlich gibt Schriftführerin Daniela Möllers bei diesen Jugendlichen den Ton an und den Takt vor. Aber die widmete sich in der jüngsten Zeit ganz spezieller Nachwuchsförderung und ließ aus dem Wochenbett grüßen.

Nicht von ungefähr legte dann die Stadtkapelle mit einem vielschichtigen Konzertmarsch los, bewies aber bei Hans Zimmers Filmmusik-Arrangement „At World’s End“ oder später bei der 80er-Kult(tour) sowie beim fetzigen Lionel-Richie-Medley als Zugabe, dass sie auch an der Grenze zur fast schon sinfonischen Blasmusik sehr gekonnt daherkommen kann.

Klarinettistin Silvia Bevers moderierte den Abend kundig und freundlich, Gerd Maurer zeigte bei der „Cavatina“ auf der Gitarre solistisches Können, Sina Cichon steuerte gefühlvollen Gesang bei und Roman Klümper, Jochen Hofstedde sowie Stefan Reinermann kamen mit einer „Fantasie für Posaunen“ ganz schön spanisch daher.

Bei der Flaschenpolka, die Robin Krönke und David Sander ordentlich bierselig verstanden hatten, ließ der sonst motivierende und exakt leitende Dirigent Gert van Huizen seine komödiantische Seite glänzen. Aber als beim „Marsch Konfetti“ das gesamte Orchester leicht verrückt abzudrehen schien, setzte sich Gert van Huizen scheinbar schmollend an den Rand und war erst mit einem großen Weizenbier zur Weiterarbeit zu bewegen.