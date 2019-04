Der Jugendamtselternbeirat (JAEB) der Stadt Gronau ist die gewählte Elternvertretung der Elternräte sämtlicher Kindertageseinrichtungen in Gronau und Epe . Alle in den Einrichtungen gewählten Elternräte sind automatisch Mitglieder des JAEB.

Als Elternvertretung ist der JAEB Mitglied im Jugendhilfeausschuss der Stadt Gronau und sieht sich als Bindeglied zwischen den Eltern und der Stadt, wie es in einer Mitteilung des Gremiums heißt. Dies soll einerseits den Wissenstransfer an die Eltern gewährleisten, andererseits aber auch die Interessen und Bedürfnisse der Eltern bündeln und an die Stadt zurückspiegeln.

Zu diesem Zwecke läuft derzeit eine Umfrage in allen Kitas. Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Fragen, Anregungen und Ideen aufzuschreiben. Details zur Umfrage und eine Sammelbox für die Antworten finden sich in jeder Einrichtung. Die Umfrage läuft bis Ostern und der JAEB hofft auf eine rege Teilnahme.

„Nutzen Sie diese Chance, Ihre Themen zu adressieren! Der Wunsch vieler findet gegebenenfalls leichter Gehör als eine einzelne Stimme“, sagt der Vorsitzende Daniel Waanders aus dem Gronauer Stadtosten.

Der Jugendamtselternbeirat tagt nach eigenen Angaben in der Regel monatlich. Eingeladen sind alle Elternräte, aber auch gerne interessierte Eltern. Das nächste Treffen findet am 29. April (Montag) um 19.30 Uhr im Pfarrhof St. Agatha in Epe statt, teilt der JAEB mit.