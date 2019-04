Immer mehr Menschen leiden an Erkrankungen des Nervensystems, und haben mit den Folgen zu kämpfen. Bei manchen dieser Erkrankungen werden Nervenimpulse im Körper schlechter weitergeleitet, bei anderen sind die Nerven schlecht ernährt oder beschädigt. Häufig ist auch das Gehirn betroffen.

Cerebrale Bewegungsstörungen, Muskeldystrophie, Parkinsonkrankheit, die Folgen eines Schlaganfalls oder eine Polyneuropathie sind nur einige der vielen neurologischen Erkrankungen. Neurologische Erkrankungen erfordern auf jeden Fall eine ärztliche Behandlung. Nebenher kann man aber auch selbst dazu beitragen, positive Effekte für zum Beispiel die Körperwahrnehmung, die Stütz- und Bewegungsorgane, Bewegungsfähigkeit oder Wiedererlangung der Selbstständigkeit zu erzielen.

„Sport ist hier das Zauberwort und zwar am besten unter fachkundiger Anleitung“, so Iris Müller, Abteilungsleiterin für Reha-Sport beim TV Gronau. „Reha-Sport hilft Betroffenen mit gezielten Übungen – abgestimmt auf den individuellen Allgemeinzustand das jeweilige Alter sowie dem Schweregrad der Erkrankungen – wieder mehr Lebensqualität zu erlangen“, erklärt Steffi Moß, die kürzlich mit ihrer Kollegin Sonja Klein Reesink die Zusatzausbildung für Reha-Sport in der Neurologie absolviert haben.

„Die Übungsstunden sind so ausgerichtet, dass die Teilnehmer wieder Spaß an der Bewegung finden sollen“, erläutert Susanne Klüsekamp, Sport- und Gymnastiklehrerin beim TV Gronau und stellt die zwei neuen Gruppen vor:

In der Gruppe Aktiv mit Multiple Sklerose und Parkinson werden Übungen auf Therapiekreiseln, Schaukelbrettern, Fußparcours-Platten und anderen unterschiedlichen Untergründen angeboten, die helfen das Gleichgewicht und die Tiefensensibilität zu verbessern. Durch den Einsatz verschieden strukturierter Materialien wie Igelbälle, Softbälle, Papierbälle und auch Tastmaterialien kann die Oberflächensensibilität verbessert werden. Diese Gruppe startet am 2. Mai und dann immer donnerstags von 15.30 bis 16.30 Uhr im Vereinsheim, Laubstiege 42

Der Sport nach Schlaganfall und anderen neurologischen Erkrankungen ist die ideale Ergänzung und Weiterführung der medizinischen Rehabilitation. Durch gezielte Aktivität wird wieder Spaß an der Bewegung und neues Selbstbewusstsein gewonnen. Alle Stundeninhalte werden individuell auf die Möglichkeiten und Fähigkeiten der Teilnehmer zugeschnitten. Gangschulung wie auch Übungen zur Verbesserung des Gleichgewichts erhöhen die Sicherheit im Alltag. Beginn dieser Gruppe ist der 6. Mai und dann immer montags von 8.30 bis 9.30.

Die Voraussetzung zur Teilnahme ist die Gehfähigkeit mit oder ohne Hilfsmittel und eine Verordnung vom Arzt, die von der Krankenkasse genehmigt werden muss. Weitere Informationen erteilen die Mitarbeiter in der TV-Geschäftsstelle unter ✆ 02562 21155.