Ein leuchtendes Juwel

Beethovens Egmont-Ouvertüre passt immer als Auftakt zu einem Konzert. Zumal, wenn die Veranstaltung mit dem Titel „Juwelen der Wiener Klassik“ überschrieben ist – wie am Sonntagnachmittag in der Eper St.-Agatha-Kirche.

Einige wenige Musiktheoretiker meinen zwar, Beethoven gehöre eigentlich gar nicht mehr in diese Epoche; die sei ausschließlich Mozart und Haydn vorbehalten. Doch gerade der „Egmont“ ist ein sehr gutes Beispiel für die stringenten Formen, die diese Zeit der klassischen Musik ausmachen und in gewisser Weise auch einen ihrer Höhepunkte darstellen. Die ausgeprägte Motivik etwa, die sich durch das Stück zieht, und mit der der Komponist das Freiheitsgefühl, das die Zeit durchzog, musikalisch symbolisierte, ist charakteristisch. Beethovens typisch drängendes Temperament, die Kraft der Rhythmen, kam neben den lyrischen Passagen auch in der Interpretation des Symphonieorchesters Rheine ( SOM ) ausgezeichnet zur Geltung.

Die nächste Stunde gehörte der geistlichen Musik. Zunächst erklangen drei der sechs „Vesperae solennes de Confessore“. Mozart schuf mit den Psalmvertonungen und dem krönenden Magnificat ein facettenreiches Werk, das von einer fein austarierten Balance zwischen Orchester, Chor und den vier Solisten lebt. Doch daran haperte es am Sonntagnachmittag: Das Orchester übertönte zeitweise die Sängerinnen und Sänger der Städtischen Musikvereine Gronau/Rheine. Lag es daran, dass die Einstudierung von Chor und Orchester durch unterschiedliche musikalische Leiter (SOM: Luis Andrade, Chöre: Hans Stege ) erfolgt war? Die schwierige Akustik in der Agatha-Kirche mag das Ihrige dazu getan haben, dass der Hörgenuss getrübt war. Erst im Schlusssatz kam die Macht der Musik zu Geltung.

Das Gleichgewicht zwischen chorischen und solistischen Stimmen sowie Instrumenten wurde im Hauptwerk des Konzerts glücklicherweise wiederhergestellt. In Haydns „Missa in Tempore Belli“ kommt der Pauke im „ Agnus Dei “ eine Rolle zu; der ungewöhnliche Einsatz des Schlaginstruments sticht aber so stark hervor, dass es nicht wundert, dass diese Passage der Messe ihren Namen aufgedrückt hat.

Die Komposition beginnt mit einem bedächtigen, aber schon Spannung aufbauenden Kyrie. Das Tempo nimmt zu – und da zeigte sich am Sonntag das Können der Mitwirkenden. Das Largo in einem weiten Bogen fast unmerklich ins Allegro moderato zu überführen – das gelang den Musikern und Sängern großartig.

Guido Heidloff (Bass) und das Violoncello gingen im „Qui tollis“ ein kurzes lyrisches Duett ein. Die vier Solisten, neben Heidloff Renate Lücke-Herrmann (Sopran), Christina Schmitt (Alt) und Woongyi Lee (Tenor), bildeten ein Quartett, das mit großer Natürlichkeit und Hingabe sang.

Die Messe kulminierte in der aufwühlenden Stimmung des „Agnus Dei“. Nicht dass die Pauken sich in einem plötzlichen Gewitter entladen – nein: Sie kündigen sich leise an, schreiten aber in einem erbarmungslosen Rhythmus fort, schließlich bricht ein musikalischer Sturm über das Gebet herein, das das „Donna nobis pacem“ („Gib uns deinen Frieden“) einerseits kontrapunktiert – anderseits aber die Bitte umso dringlicher erscheinen lässt. Eine großartige Leistung der Chöre und des Orchesters unter der Leitung von Hans Stege.

Der minutenlange Beifall der Zuhörerinnen und Zuhörer zeigte, dass die Kraft dieser Messe auch in Epe tiefen Eindruck hinterlassen hatte. Ein wirkliches Juwel, dessen funkelndes Licht nicht nur die Sinne, sondern auch die Seele ansprach und erleuchtete. Martin Borck