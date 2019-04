Zum Film: Frankreich 1975. Der aus dem damaligen Zaire stammende Seyolo Zantoko erhält nach seinem Studium in Lille sein Diplom als Arzt. Trotz der Aussicht, in seiner Heimat der Leibarzt des damaligen Diktators Mobutu zu werden, möchte er in Frankreich bleiben und die französische Staatsbürgerschaft erwerben. So nimmt er ein Angebot des Bürgermeisters von Marly-Gomont, einer kleinen Gemeinde in Nordfrankreich, an, sich dort als Arzt niederzulassen. In der Provinz erwartet ihn natürlich nicht französisch-europäisches Großstadtleben aus dem Bilderbuch, sondern in dem kleinen ländlichen Ort haben die Einwohner noch nie zuvor einen Menschen mit schwarzer Hautfarbe gesehen und sind deshalb wenig begeistert von ihrem neuen Arzt.

Die Dorfbewohner machen den Neuankömmlingen das Leben schwer: Die Kinder werden in der Schule ausgegrenzt, Seyolos Ehefrau telefoniert in ihrer Einsamkeit mit den Verwandten in Afrika, so dass sich die erste Telefonrechnung auf 4000 Francs beläuft, und die Praxis des neuen Landarztes bleibt leer. Doch so leicht lassen sich Seyolo und seine Familie nicht unterkriegen und nach und nach erkämpfen sie sich, jeder auf seine Weise, die Anerkennung und das Vertrauen der neuen Mitbürger: Seyolo startet seine Integrationsversuche in der Dorfkneipe zwischen Darts und Bier und erteilt hier erste medizinische Ratschläge, Tochter Zivi überzeugt durch fußballerisches Können.

Doch dann ist da auch noch der Bürgermeisterwahlkampf und der Gegenkandidat des amtierenden Bürgermeisters macht Stimmung gegen die Familie des Arztes, in dem er bewusst die Ängste der Einheimischen schürt. Die Geschichte spielt zwar im fernen Jahr 1975, meint aber natürlich auch die Gegenwart und ist leider ziemlich aktuell.

Doch die französische Filmkomödie behandelt das ernste Thema Rassismus auf leichte und humorvolle Weise. Das Drehbuch stammt u.a. von Kamini Zantoko, dem Sohn der realen Filmfamilie, der hier die Geschichte seiner Kindheit erzählt, Musiker wurde und auch den Rap-Song zum Abspann der Integrationskomödie beisteuerte.