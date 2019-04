Einen Teleskopschlagstock haben Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) am späten Sonntagabend bei einem Autofahrer in Gronau sichergestellt. Die Beamten hatten den 26-jährigen Pinneberger gegen 23.15 Uhr auf der Bundesstraße 54 kontrolliert, wie die Polizei am Montag berichtete. Das Mitführen des Schlagstocks stellt einen Verstoß gegen das Waffengesetz dar. Die Polizisten stellten den Teleskopschlagstock sicher und fertigten eine Strafanzeige.