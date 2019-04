Durch einen Schuss aus einer Tränengas-Pistole sind am Dienstagvormittag an der Gesamtschule Gronau 19 Personen – darunter zwei Lehrer – leicht verletzt worden. Sie erlitten Reizungen der Augen und der Atemwege. Zwölf der Leichtverletzten kamen mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Tatverdächtig ist ein 15-jähriger Schüler, so die Polizei. Die Tatwaffe konnte von der Polizei vor Ort sichergestellt werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge war die Tränengaspatrone gegen 10.30 Uhr in einem Treppenhaus abgefeuert worden. Thorsten Ohm , Pressesprecher der Polizei: „Es hat einen Knall gegeben und dann ergab sich daraus die gesamte Situation.“ Unmittelbar danach rückten Feuerwehrkräfte zu dem Gebäude an der Laubstiege aus und kümmerten sich um die Verletzten und die Belüftung des betroffenen Gebäudeteils. Auch die Polizei war nach der Alarmierung mit mehreren Streifenwagen an der Schule, um die Lage zu sondieren. Der Schulbetrieb konnte außerhalb des betroffenen Gebäudeteils fortgesetzt werden, so die Polizei in einer ersten Mitteilung weiter.

Thorsten Ohm, Presseprecher der Polizei Borken, betonte am Dienstagmittag gegenüber den WN, dass die Ermittlungen der Polizei noch andauern. „Das ist noch ganz frisch“, so Ohm.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand gebe es aber keine Anzeichen dafür, dass es sich bei dem Vorfall „um einen irgendwie gearteten gezielten persönlichen Angriff gehandelt hat“. Der Schüler habe (Ohm: „Aus welchen Motiven auch immer“) den Schuss abgegeben. Hintergrund sei möglicherweise die Art und Weise, „wie Jugendliche mit solchen Dingen – leider – umgehen“.

Wie Ohm deutlich machte, sei von Seiten der Schule die Situation „richtig erfasst worden“. Die Schule habe sofort auch die Feuerwehr verständigt, die noch vor der Polizei an der Schule eingetroffen sei. Ob es durch den Schuss zu Panikreaktionen an der Schule gekommen sei und die – für einen Ernstfall an jeder Schule geltenden – Abläufe in Gang gesetzt wurden, konnte Ohm mit Blick auf die noch laufenden Ermittlungen noch nicht sagen.