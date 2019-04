Ab 19 Uhr wird am Freitag das Jugendzentrum Luise, Schiefe Straße 41, seine Pforten öffnen. Alle interessierten Jugendlichen sind zu einem vielfältigen Programm eingeladen. So können eigene Trickfilme gedreht oder Schmink-Organizer erstellt werden. Außerdem wird die Teilnahme an einem Judo-Crashkurs mit Mitgliedern des Vereins Budo Mugen Gronau angeboten. Auch für einen Imbiss zwischendurch ist gesorgt: Es gibt Würstchen vom Grill und ein Salatbuffet, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter.

Natürlich findet auch dieses Mal ein Kickerturnier im Doppel statt – und zwar auch für die Mädchen. Die drei besten Doppel können einen Pokal gewinnen.

An diesem Freitagabend wird ab 18.30 Uhr ein Bring-Service von den Jugendzentren Stop an der Laurenzstraße in Epe und dem Jugendzentrum St. Josef an der Kaiserstiege eingerichtet. Die Nightaction endet gegen 24 Uhr. Weitere Informationen erteilen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller beteiligten Jugendzentren und die Mitarbeiter des Streetwork Gronau.