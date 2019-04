Denkmäler, Brunnen und Kunstwerke

Gronau -

Wie war das noch gleich mit dem in Gronau gefundenen Saurier? Wie schwer ist der Gronauer Brocken? Wo finde ich in der Stadt das Kunstwerk „Die Zwei – Torero und Stier“? Wer auf die Schnelle Antworten zu Fragen der Gronauer Geschichte oder Auskunft über die rund 80 besonderen Kunstwerke, Brunnen und Denkmäler im Stadtgebiet haben möchte, der wird in einer neuen Broschüre fündig.