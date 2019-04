Angeklagt sind dort drei Männer, die sich unter anderem wegen der Brandstiftung verantworten müssen. Weil im oberen Stock des Gebäudes auch Menschen wohnten, die bei dem Brand hätten umkommen können, wirft die Staatsanwaltschaft ihnen auch mehrfachen versuchten Mord vor.

Zunächst, so schilderten zwei Brandsachverständige, hätten der oder die Täter Benzin oder ein Benzin-Diesel-Gemisch in den Räumen des Spielcasinos verschüttet. Gezündet wurde das Feuer dann wohl – absichtlich oder per Zufall – durch ein elektrisches Gerät. Dann sei es zu einem großen Feuer gekommen, das aber nach Kurzem durch Sauerstoffmangel von selbst wieder ausgegangen sei, erläuterte ein Sachverständiger mit 40 Jahren Berufserfahrung anhand der Brandspuren. Sein Fazit: „Das war nicht professionell gemacht, das war ein Anfänger.“ Er erklärte aber auch, dass es ein glücklicher Umstand gewesen sei, dass sich das Feuer quasi selbst die Luft genommen habe. Die Flammen hätten auch auf alle Räume durchschlagen und das Gebäude hätte sogar einbrechen können. Außerdem wären die Bewohner im oberen Stockwerk in großer Gefahr gewesen, da das Treppenhaus nach oben diverse bauliche Schwachstellen aufgewiesen hätte und deshalb als Fluchtweg nicht zur Verfügung gestanden hätte.

Eine Kollegin, die Einbruchspuren an einer Tür untersucht hatte, kam in ihrem Gutachten zu dem Schluss, dass es sich dabei nicht um echte Einbruchsspuren handele, denn: Das Türblatt sei zwar beschädigt gewesen, der Türrahmen aber nicht. Deshalb habe man die Tür nur in geöffnetem Zustand so beschädigen können.

Mit dem Feuer und dem fingierte Einbruch sollen die Täter versucht haben, ihre Spuren zu verwischen beziehungsweise von sich abzulenken. Vorher waren nämlich versiegelte Geldspielautomaten aufgebrochen und das bereits gepfändete Geld war entnommen worden. Ein mögliches Motiv: hohe Schulden.

Die Verhandlung wird am morgigen Donnerstag fortgesetzt.