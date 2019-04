An einem Samstagabend im Februar wurde, so die Bundespolizei, einem Reisenden im Zug von Gronau nach Münster seine Jacke mit Geldbörse, 160 Euro Bargeld und Ausweisen gestohlen. Der Coesfelder war im Zug eingeschlafen und hatte seine Jacke in der Gepäckablage, über den Sitzen, verstaut. Kurz vor dem Halt in Münster bemerkte er den Diebstahl seiner hochwertigen Markenjacke.

Trotz des sofortigen Einsatzes der Bundespolizei Münster bei der Ankunft des Zuges aus Gronau konnten im Zug keine tatverdächtigen Personen ermittelt werden. Die Jacke samt Inhalt blieb verschwunden.

Weitere – unverzüglich eingeleitete – Ermittlungen der Bundespolizei und Videoauswertungen aus dem Zug brachten schnell eine Frau, die sich in dem Zug befand, eindeutig mit dem Diebstahl in Verbindung. Fahndungsmaßnahmen der Bundespolizei nach der unbekannten Frau brachten aber keinen Erfolg, bis „Kommissar Zufall“ den Ermittlern zu Hilfe kam. Beamte der Polizei Baden-Württemberg fanden am 10. März bei einer Durchsuchung Ausweise und andere persönliche Papiere, die dem Diebstahl im Zug aus Gronau zugeordnet werden konnten. Auf diese Weise konnte die Frau, bei der diese Ausweispapiere gefunden wurden, überführt werden. Allerdings: Das Bargeld und die Jacken blieben verschwunden.

Die Ermittlungsarbeit, vor allem aber die Videoüberwachung aus dem Zug waren wichtige Hilfsmittel zur Aufklärung des Diebstahls