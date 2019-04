„Häuser, die das Stadtbild prägen“

„Erste Denkanstöße in Sachen Malerei haben ich im Kunstunterricht am Gymnasium durch unseren damaligen Kunstlehrer Franz Lill erhalten“, erinnert sich Stauvermann im Gespräch mit den WN . Dort habe er das Aquarellieren gelernt. „Damals sagte man aber noch: Mit Wasserfarben malen.“ Aber auch Zeichnungen und Porträts standen auf dem Stundenplan. Während des Architekturstudiums war das Freihandzeichnen Teil der Ausbildung. „Das half, um Dinge festzuhalten“, so Stauvermann. Die Arbeit als Architekt ließ in den folgenden Jahrzehnten wenig Zeit für das Hobby. „Schöpferische Pause“ nennt er das mit einem Schmunzeln.

Mit dem Übergang in den Ruhestand rückte die Malerei vor mehr als zehn Jahren wieder in den Fokus. Erstmals stellte Stauvermann 2014 seine Arbeiten in einer Gemeinschaftsausstellung mit Anne Evertman und Maria Löderbusch-Rösner im Wirtschaftszentrum aus. Damals outete sich Stauvermann als „lupenreiner Autodidakt“. Die aktuelle Präsentation von Arbeiten im Krankenhaus ist seine erste Einzelausstellung. Zu sehen sind überwiegend Aquarelle, aber auch einige Zeichnungen mit Architektur-, Landschafts- und Naturmotiven. Daneben zeigt Stauvermann Stillleben und abstrakte Arbeiten.

Einen Schwerpunkt der Schau bilden Ansichten von Gronauer Gebäuden. „Das sind Häuser, die mir gefallen und mich beeindruckt haben. Das sind Häuser, die das Stadtbild von Gronau im positiven Sinn prägen“, so Stauvermann. Zu sehen sind etwa alte, aber in den vergangenen Jahren stilvoll und aufwendig renovierte Immobilien an der Eper Straße oder an der Enscheder Straße. Dabei wirken die detailgetreu wiedergegebenen Ansichten fast wie Fotos, leben vom Kontrast zwischen Schatten und Licht. Vieles, was er später auf die Leinwand bringt, holt sich Stauvermann beim Betrachten der Gebäude vor Ort, auch Fotografien helfen bei der Umsetzung.

Stauvermanns besondere Beziehung zur Architektur wird auch deutlich, wenn er sich anerkennend über die Besitzer der gemalten Gebäude äußert: „Ich kann die Besitzer nur loben, die so sorgfältig mit ihren Häusern umgehen und sie beeindruckend renoviert haben. Und ich wünsche mir das auch für andere Häuser, die etwa der Stadt gehören“, sagt er. Dass Investoren oft eher geneigt seien, historische Bausubstanz abzubrechen, dafür gebe es viele Beispiele in der Stadt, fügt er an und nennt als Beispiele Oststraße 21, das BSG-Gelände oder das Glashaus, das sich vor dem Abbruch zu einem kleinen Zentrum der Kunst entwickelt hatte. „Es ist schade, dass es weg ist“, so Stauvermann.

Die Ausstellung mit Werken von Werner Stauvermann ist noch bis zum 15. Juni im Foyer und im Verbindungsflur von Foyer und Cafeteria des St.-Antonius-Hospitals zu sehen. Alle Arbeiten sind auch käuflich zu erwerben.