Werner Stauvermann, Jahrgang 1938, wurde in Gronau geboren und besuchte hier das Gymnasium, das er mit der Mittleren Reife verließ. Nach einem Praktikum studierte er von 1958 bis 1961 an der Fachhochschule Coburg Architektur. Anschließend arbeitete er zwei Jahre – bis 1963 – in einem Gronauer Architekturbüro, war danach zwei Jahre in Essen tätig und machte sich 1965 mit einem Architekturbüro in Gronau selbstständig. Im Laufe seiner beruflichen Tätigkeit nahm er an zahlreichen Wettbewerben teil. Viele Schulen, Kindertagesstätten und Pfarrzentren in Gronau und der Region tragen seine planerische Handschrift, so unter anderem die Hauptschule in Ochtrup oder das Pfarrzentrum St. Josef an der Kaiserstiege in Gronau. Außerdem ist Stauvermann Architekt vieler Wohnhäuser in Gronau und Epe. Im Alter von 67 Jahren trat Stauvermann in den Ruhestand und widmet sich seitdem unter anderem der Malerei.