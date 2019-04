Start in die berufliche Zukunft

Daher erweitern sie in den drei Jahren Ausbildung stets ihr theoretisches Wissen und erhalten die Möglichkeit, in verschiedene praktische Einsatzbereiche hineinzuschnuppern, heißt es in einer Mitteilung des St.-Antonius-Hospitals.

Die Kommunikation sowie das Miteinander mit anderen Menschen – Patienten, Klienten, Angehörigen, Kollegen aus dem eigenen Beruf oder aus anderen Disziplinen – liegen den Auszubildenden sehr am Herzen. Sie freuen sich, Menschen zu begleiten, das Wohlbefinden zu erhalten, die Gesundheit zu fördern und Ressourcen zu stärken.

Diese Ausbildung bietet ein sehr gutes Fundament. Verstärkt werden gut ausgebildete Pflegende benötigt, um den Anforderungen des demografischen Wandels sowie der Gesundheitsförderung gerecht zu werden, so das Krankenhaus weiter. Die Möglichkeiten, einen maßgeschneiderten Arbeitsbereich zu finden, sind in der Gesundheits- und Krankenpflege sehr vielfältig. Es gibt zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten und Studiengänge, die einladen, die eigenen Wünsche zu verwirklichen.

Als mögliche Arbeitsbereiche stehen beispielsweise das Krankenhaus, der Altenpflegebereich, ein Kreuzfahrtschiff, ambulante Einrichtungen oder Beratungsstellungen – sowohl im Inland als auch im Ausland – zur Verfügung. „Hier findet sich für jeden Gesundheits- und Krankenpfleger und für jede Gesundheits- und Krankenpflegerin der passende Bereich“, so das Krankenhaus in einer Mitteilung weiter.

Am 1. September beginnt ein weiterer dreijähriger Kurs für Auszubildende an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am St.- Antonius-Hospital Gronau. Die Bewerbungsphase hat bereits begonnen. Es gibt aber noch einige freie Plätze für diesen Kurs, heißt es weiter.