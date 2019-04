Grimme-Preis für Julia Friedrichs

Das 20-köpfige Docupy- Team erhält den Preis für den Dreiteiler der Sendereihe „Die Story: „Ungleichland – Reichtum, Chancen, Macht“ und das dazugehörige zukunftsweisende Online-Konzept. Die Sendung wurde im Mai 2018 im „Ersten“ ausgestrahlt.

Die Begründung der Jury: „Folgt man dem Psychologen Paul Piff , ist Ungleichheit das drängendste soziale Problem unserer Zeit. Ist die Spaltung in Die-da-oben und Die-da-unten nur das Mantra der Zukurzgekommenen, der Abgehängten, der nicht Leistungswilligen oder doch Realität? Die dreiteilige Dokumentation und das dazugehörige Online-Projekt schaut mithilfe und vor allem am Beispiel des Unternehmers Christoph Gröner , einem der größten deutschen Immobilienentwickler, auf die immer größer werdende Kluft zwischen Arm und Reich und kommt zu nur bedingt verwunderlichen, aber darum nicht weniger erschreckenden Ergebnissen.

Angefangen bei Wohnung und Bildung bestimmt in Deutschland in nahezu allen wesentlichen Bereichen des sozialen und gesellschaftlichen Lebens das Geld die Möglichkeiten der Teilhabe daran und das Bewusstsein. Die Auswirkungen dieser Ungleichheit betreffen dabei nicht nur jeden Einzelnen, sondern letztlich das soziale Miteinander und das demokratische Gefüge insgesamt. Internationale Experten aus Wissenschaft, Forschung und Politik werden ebenso befragt wie die, um die es vor allem geht: die Menschen im Ungleichland Deutschland.

Das Team von Docupy hat sich auf instruktive Weise mit dem Thema auseinandergesetzt und es für den Zuschauenden aufbereitet. Es ist im Land herumgereist und hat Türen aufgemacht, die in der Regel verschlossen bleiben, und Menschen zum Reden gebracht, die sonst öffentlich eher schweigen oder stumm bleiben. (...)

Komplexe Sachverhalte und Vorgänge werden so verständlich gemacht, ohne zu simplifizieren und auf einfache Schwarz-Weiß-Zuordnungen zu reduzieren. Beeindruckend ist die Konzentration über alle drei Teile hindurch: Gegenstand, Fragestellung und Personen betreffend.

Das zugehörige Online-Projekt lieferte nicht nur im Vorfeld wichtige Impulse für die Arbeit. Lange vor der Fernsehausstrahlung wurden Rechercheergebnisse veröffentlicht, kurze Statements aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen eingestellt, Umfragen durchgeführt, deren Ergebnisse in die Dokumentation einfließen konnten. Parallel zur Ausstrahlung wurden Exkurse zu Einzelaspekten bereitgestellt. Das Online-Projekt vergrößerte so den Blickwinkel, vermehrte Perspektiven, diskutierte Fragestellungen und Lösungsansätze und schuf damit Räume für die Teilnahme am gesellschaftlichen Diskurs. Es agiert damit für die Fernsehdokumentation und parallel zu ihr und erweitert deren Möglichkeiten weit über das Fernsehen hinaus. Ohne alarmistisch zu sein, schlägt das Projekt Alarm. Ohne Schaum vor dem Mund wächst das Unbehagen und weicht der Wut. Und selten sind im deutschen Fernsehen derartige Einblicke in die Hochfinanzwelt der Privatbanken und Family Offices gelungen. Das Poesiealbum der Globalisierung kann für einige monströse Einträge dankbar sein. Analyse und Aufklärung im besten Sinn.“