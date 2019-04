„Eigentlich hatte ich damals damit gerechnet, wenn alles gut läuft, das Geld bis Weihnachten 2020 zusammenzubekommen“, blickt er jetzt auf die vergangenen Jahre zurück. „Aber die Nachfrage ist größer gewesen, als ich erwarten durfte.“ Und damit auch sein persönlicher Einsatz.

„Wenn wir im vergangenen Jahr nicht so einen langen und heißen Sommer gehabt hätten, dann wäre der Betrag sogar schon vor dem Weihnachtsfest zusammengekommen“, blickt er auf den vergangenen Advent zurück, der bei ihm schon im September beginnt – nämlich dann, wenn die ersten Dominosteine in den Supermärkten verfügbar sind. Diese und Butterkekse bilden die Basis für die mit Zuckerguss und Süßigkeiten verzierten Weihnachtshäuschen. „Ich habe es aber dennoch geschafft, 1726 Exemplare herzustellen, die für zwei Euro verkauft wurden – und inklusive einiger zusätzlicher Spenden 3682,06 Euro einzunehmen.“ Die Kosten für die Basis-Leckereien übernimmt er selbst. „Das ist meine ganz persönliche Spende“, sagt er und will gar nicht wissen, wie viel Geld er neben der unzählbaren Zeit in das Projekt schon eingebracht hat. Dies hat dazu geführt, dass er von 1997 bis zum Ende der vergangenen Weihnachtszeit 49 539,47 Euro eingenommen hatte. Aber seit einigen Jahren – schließlich hat er als Rentner mittlerweile mehr Freizeit – bietet er auch Osterhäuschen zum Preis von 2,50 Euro an. Sie sind etwas teurer, weil deren Basis Überraschungseier sind. Vor den Häuschen steht ein Gummibärchen, daneben ein Zaun aus Smarties. Von ihnen hat er in den vergangenen Wochen schon wieder fast 200 Exemplare verkauft. Jetzt kann er stolz auf 50 135,54 Euro gesammelter Spenden verweisen, die er sowohl an die Evangelische Kirchengemeinde als auch an ein SOS-Kinderdorf, den DRK-Kindergarten Regenbogenland, die Aktion Lichtblicke, den Kneipp-Verein, den Aktionskreis Pater Beda und andere Einrichtungen weitergegeben hat.

„3900 Euro waren es in diesem Jahr bereits, aber noch haben nicht alle von mir eine Spende erhalten, die auch eine bekommen sollen.“ Deshalb bastelt Pietrusiak weiter für den guten Zweck. Und bald ist ja schon wieder September . . .