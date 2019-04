„Der Tages-Chor in Gronau soll sich alle 14 Tage dienstags von 14.30 bis 17 Uhr in der Concordia treffen“, erläutert der erfahrende Chorleiter. „Ich bin immer wieder gefragt worden, warum es nur Angebote in den Abendstunden gibt.“ Gerade bei älteren Gesangsfreunden sei dies – nicht nur in der dunklen Jahreszeit – ein Zeitraum, an dem die heimischen vier Wände nur ungern verlassen werden. „Sie wollen nicht im Dunklen fahren oder über die Straßen laufen.“

Der neue Gronauer Tages-Chor soll den Namen „Memories“ erhalten. „Damit geben wir auch das Motto für die Lieder vor, die gemeinsam einstudiert werden sollen“, erklärt Bloemendaals Frau Marjolein, die ihren Mann bei der Chorarbeit unterstützt, sich um das Organisatorische kümmert. „Wunder gibt es immer wieder“, „Weiße Rosen aus Athen“ oder auch „Er gehört zu mir“ sollen zum zukünftigen Repertoire gehören. „Aber ich freue mich auch immer über Vorschläge aus der Chorgemeinschaft und greife diese gerne auf“, erklärt der Leiter, der bereits mehrere Chöre im Grenzgebiet leitet. Er ist nach eigenen Angaben vierfacher Gewinner des landesweiten Chorwettbewerbes in den Niederlanden und verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrungen in diesem Bereich. „In Gronau habe ich allerdings bislang noch nie etwas gemacht“, freut er sich auf die Premiere in der Dinkelstadt.

Die erste Probe am kommenden Dienstag soll ein unverbindliches Angebot zum Reinschnuppern sein, in der Woche darauf wird dann der Regelbetrieb im 14-täglichen Rhythmus beginnen.