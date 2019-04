Neuer Bürgermeister nimmt Arbeit auf

Von Anfang an ein volles Programm: Seinen ersten Arbeitstag begann der neue Bürgermeister Rainer Doetkotte am Mittwoch mit der formellen Annahme seines Amtes gegenüber der Wahlleiterin, der Ersten Beigeordneten Sandra Cichon. Auf die persönliche Begrüßung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im großen Sitzungssaal folgten direkt die weiteren Termine einer vollen Agenda. Am Abend leitete Bürgermeister Rainer Doetkotte in seiner neuen Rolle die 47. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses.