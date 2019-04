Fast wie im richtigen Leben

In dem College werden verschiedene Fremdsprachen angeboten. Da das aktive Sprechen beim Fremdsprachenlernen oft zu kurz kommt, schuf die Fachschaft Deutsch an der Schule mit dem imaginären Sprachendorf eine „deutsche“ Umgebung. Darin konnten die Schülerinnen und Schüler ihre Handlungsfähigkeit in der Fremdsprache Deutsch unter Beweis stellen.

Damit das alles einigermaßen authentisch wirkt, war ein Klassenzimmer mit viel Liebe zum Detail in eine „deutsche Welt“ umgestaltet worden. Der Raum beinhaltete sechs Stationen. Die College-Schüler absolvierten dort unter anderem einen Restaurantbesuch und einen Einkauf in einem Geschäft und ließen sich in einem Reisebüro beraten. An den einzelnen Stationen wurden sie von den deutschen Austauschschülern begrüßt und nach dem Befinden und ihren Wünschen befragt. Die Gronauer fungierten als Sprechpartner und schlüpften auch in die Rolle des Kellners oder der Verkäuferin.

„Möchten Sie draußen auf der Terrasse oder im Restaurant Platz nehmen?“, erkundigte sich zum Beispiel Jana-Maleen bei ihrer niederländischen „Kundschaft“. Wo die beiden Schülerinnen sich schließlich hinsetzten und was sie bestellten, blieb ihrer Fantasie und Kommunikationskompetenz überlassen. Wichtig war nur, dass sie alles verständlich und flüssig in der Zielsprache Deutsch formulieren konnten. Auf einem Laufzettel notierten die deutschen Schüler schließlich die kommunikativen und mündlichen Leistungen der niederländischen Partnerschüler. Diese Notizen bilden die Grundlage der späteren Bewertung durch die niederländischen Lehrkräfte.

Das Projekt Sprachendorf hat beiden Schulen gezeigt, dass Jugendliche besser zu motivieren sind, in einer Fremdsprache zu kommunizieren, wenn sie ihre erlernten Sprachkenntnisse in alltäglichen Lebenssituationen unter Beweis stellen können. Der Einsatz von Schülern und Schülerinnen als Muttersprachler sowie Prüfer trägt nicht nur zur Authentizität der Prüfungssituation bei, sondern senkt auch die Prüfungsangst bei den Prüflingen, heißt es in einem Bericht der Gesamtschule. Ein schöner Nebeneffekt des praktizierten Sprachendorfs stellte sich bei der Station „Soziale Medien“ ein. Dort kam es gleich nach der Prüfung zwischen beiden Gruppen zum regen Austausch.

Ermöglicht wurde den Schülern der Gesamtschule Gronau die Teilnahme durch eine großzügige Spende des Fördervereins der Gesamtschule Gronau sowie eine finanzielle Unterstützung des Twents Carmel College. In der Bewertung waren sich alle Beteiligten einig, dass die Kooperation nicht nur einen wertvollen Baustein im Auf- und Ausbau der Partnerschaft zwischen beiden Schulen bildet, sondern auch einen gelebten Austausch zwischen den Jugendlichen beider Nachbarsprachen in der Euregio liefert.