Im Verfahren am Landgericht Münster um den Spielhallenbrand und versuchten Mord im Dezember 2017 (wir berichteten) hat am Donnerstag eine Richterin des Amtsgerichts Gronau als Zeugin dargelegt, was zwei der drei Angeklagten nach deren Festnahme bei der Vorführung aussagten.

Der Geschäftsführer (32) habe jegliche Schuld an dem Feuer, bei dem Mieter über dem Casino hätten umkommen können, von sich gewiesen. Interessanter schien für Richter, Staatsanwalt und Verteidiger zu sein, was der Gast und ehemalige Mitarbeiter erklärte: „Ich habe etwas gesehen, das ich nicht hätte sehen sollen. Ich habe das mit den Automaten gesehen“, habe er an anderer Stelle in dem Verhör gesagt, so die Amtsrichterin. Es seien laut dem 31-Jährigen Automaten vor dem Brand geöffnet gewesen, der Geschäftsführer und der weitere Angeklagte (47) hätten „daneben“ gestanden.

Allen drei Männern wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, das Casino am 8. Dezember 2017 mit Benzin als Brandbeschleuniger angezündet zu haben. Zuvor hätten sie die Spielautomaten aufgebrochen, um das Geld für sich zu behalten und das Geschehen wie einen Einbruch durch Fremde aussehen zu lassen. Das Geld aus den Automaten sollte eigentlich von der Stadt wegen Steuerschulden abgeholt werden.

Ein Bruder eines Angeklagten erklärte auf Frage des Gerichts am Donnerstag, dass er „von einer Party“, die kurz vor dem Tattag in der Spielothek stattgefunden haben könnte, nichts wisse. „Das Gleiche hat mich die Polizei gefragt“, sagte er. Was dort kurz vor dem Brand gefeiert worden sein könnte, blieb offen.