Kein „Weiter so“ mit den bisherigen Investoren

Stattdessen müsse offen über Alternativlösungen nachgedacht werden. „Nicht zuletzt auch über die Realisierung eines neuen Gronauer Stadtkerns durch die neugegründete, städtische Baugesellschaft WGG: In Eigenregie, auf eigene Rechnung – und ohne dass lokale Akteure dazwischen verdienen – kann die Stadt das Projekt selbst zu einem Abschluss bringen. Dass sie beispielsweise mit der Bücherei und Musikschule Kernmieter im eigenen Gebäude werden würde, trägt sicherlich zu einer solideren Finanzierung des Projektes bei.“

In ihrer Stellungnahme nennt Pro Bürgerschaft fünf Gründe dafür, dass es mit der Innenstadt nach ihrer Meinung nicht voran geht. So sei „auf den falschen Partner gesetzt“ worden, als man den Zweitplatzierten des seinerzeitigen Bieterverfahrens zum „Gewinner“ gemacht habe, der sich dann das Know-how des Verfahrenssiegers gesichert habe. Pro Bürgerschaft: „Der (laut Fachleuten) architektonische ‚Verlierer‘ benutzt das Know-how des ,Gewinners‘ und sollte so das vielleicht wichtigste Projekt der Stadt umsetzen. Das konnte nicht gut gehen.“

Kritisch sieht die Wählergemeinschaft auch, dass in Gronau „Privatleute immer wieder zwischenverdienen müssen“, wie es heißt. Die Forderung dazu: „Es ist an der Zeit, sich von individuellen Masterplänen für einzelne Gronauer Investoren zu verabschieden.“

Als „falsche Weichenstellung“ bezeichnet Pro Bürgerschaft, dass das gesamte Drio-Projekt auf eine intensive Beteiligung der Stadt an den Kosten (unter anderem durch die geplante Anmietung von Flächen für Stadtbücherei und Musikschule) gefußt habe. Für ohnehin defizitäre Einrichtungen, die derzeit noch in städtischen Gebäuden untergebracht sind, „sollte die Stadtkasse künftig also auch noch durch Mietzahlungen an die Privatinvestoren belastet werden“.

Als Grund vier für Stillstand und Scheitern nennt Pro Bürgerschaft die Veränderungen im Einzelhandel, Konkurrenz durch umliegende Städte und die erhebliche Einkommensschwäche der Gronauer Bevölkerung.

Last but not least wirft die Wählergemeinschaft der Entscheidungsmehrheit vor, die Gronauer Kaufleute nicht ausreichend in die Innenstadtentwicklung eingebunden zu haben. „Eine finanzielle Unterstützung durch die Stadt, wie bei Drio anvisiert, haben diese Unternehmer nicht erfahren.“ Stattdessen sei offenbar erwartet worden, dass der Einzelhandel Flächen in den teureren Drio-Immobilien anmiete. „Alternativ sollten externe Einzelhändler nach Gronau gelockt werden, die in Konkurrenz zu unseren lokalen Geschäften treten – aber warum?“, fragt Pro Bürgerschaft rhetorisch.