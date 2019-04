Bredow studierte von 1930 bis 1934 an der Städtischen Kunstgewerbeschule in Berlin-Charlottenburg. Er wurde stark von den „Brücke“-Malern beeinflusst. Wesentliche Impulse erhielt er von dem Heckel-Schüler Max Kausn. Mit ihm befreundet, lernte er Karl Schmidt-Rottluff kennen, der Bredow für die „Nass-in-Nass“-Technik seiner Aquarelle hohe Anerkennung aussprach.

„Die Stillleben zeigen meist Obst und Blumen, gelegentlich um Weinflaschen, Krüge oder Vasen ergänzt. Nur selten, wie bei ‚Der blaue Krug mit den Pinseln‘, wird ein anderes Objekt – hier die Pinsel – eingeführt. Vor allem in seinen südlichen Landschaften schwelgt Bredow in Formen und Farben. In diesen eng dem Expressionismus verbundenen Aquarellen, kann ein Himmel auch schon einmal lila getönt und können Bäume und Sträucher fast bis zur Unkenntlichkeit abstrahiert sein“, hieß es in den WN zu der letzten Ausstellung mit Bildern des Malers in Epe .

Die Ausstellung wird am Sonntag (7. April) um 15 Uhr in der Galerie an der Merschstraße in Epe eröffnet. Öffnungszeiten: mittwochs bis freitags sowie sonntags von 15 bis 18 Uhr. Die Ausstellung ist bis zum 2. Juni zu sehen, außer vom 18. bis 24. April und 1. bis 5. Mai.