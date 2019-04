Epe -

Die Pfarrei St. Agatha Epe lädt am Sonntag (7. April) zu einem Versöhnungsgang durch Epe ein. Start ist um 16.30 Uhr an der Agatha-Kirche. Verschiedene Stationen im Dorf werden angesteuert, an jeder Station gibt es einen Impuls, der nachfolgende Weg lädt zum Nachsinnen ein. Zum Abschuss besteht die Möglichkeit, die Gedanken ins Beichtgespräch zu bringen. Das Sakrament der Versöhnung, die Beichte, hat in den vergangenen Jahren einen starken Wandel durchlaufen. Für immer weniger Katholikinnen und Katholiken ist es Teil ihrer Glaubenspraxis. Doch Pfarrer Thorsten Brüggemann und Pastoralreferentin Anne Grothe aus St. Agatha Epe sind sich einig: Da geht etwas ganz Wichtiges und Wertvolles verloren. „In der Beichte liegt die große Chance, all das aussprechen zu können, was mich belastet und was ich sonst niemandem erzählen kann. Beichten nimmt mir meine Ängste und macht frei“, sagt Grothe. Darum versucht die Gemeinde in Epe, mit dem Versöhnungsgang buchstäblich neue Wege zu gehen und den Gläubigen die Erfahrung vom ehrlichen Umgang mit den eigenen Fehlern und zugesprochener Vergebung wieder ein Stück weit zugänglicher zu machen. „Der Versöhnungsgang soll Zeit und Raum geben, das eigene Leben und die Beziehung zu den Mitmenschen und zu Gott in den Blick zu nehmen“, erläutert Brüggemann. Das Gehen erleichtere es häufig, den Gedanken freien Lauf zu lassen und wirklich tief mit sich selbst in Kontakt zu kommen. In der Entscheidung, die Einladung zur anschließenden Beichte anzunehmen oder nicht, seien die Teilnehmenden natürlich völlig frei. „So oder so feiern wir zum Abschluss Vergebung – ob ganz persönlich in der Beichte oder gemeinschaftlich beim Abschluss des Versöhnungsgangs in der Kirche“, sagt Grothe. Brüggemann ergänzt: „Es tut einfach gut, von Gott gesagt zu bekommen, dass er mir verzeiht und mir einen neuen Anfang schenkt. Das kann ich mir nicht selbst sagen, zumindest nicht mit der gleichen Wirkung. Zu dieser befreienden Erfahrung laden wir mit dem Versöhnungsgang ein.“