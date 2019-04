Polizeibeamte stellten den Roller, der kurzgeschlossen und stark beschädigt war, sicher. An dem Roller befand sich ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2015, das für ein anderes Fahrzeug ausgegeben wurde. Bislang konnte der rechtmäßige Halter des schwarz-blauen Piaggio (Zip) Motorrollers nicht ermittelt werden. Dieser bzw. Zeugen werden gebeten, sich an die Kripo in Gronau, ✆ 02562 9260, zu wenden.