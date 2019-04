„Das Drio wird angepasst“

Ein Thema habe während der Beratungen des Ältestenrates im Fokus gestanden, heißt es in der Mitteilung: Der Handel, der eine große Fläche im Drio erhalten sollte, erlebe derzeit einen Umbruch. „Filialen ziehen fast nur noch in Metropolen und nicht mehr an Standorte mit weniger als 100 000 Einwohnern.

Zudem werden kaum noch langfristige Mietverträge unterschrieben. Aus diesen Gründen ist das ursprüngliche Konzept für das Drio, das einen großen Teil an Einzelhandelsfläche vorsieht, bei der aktuellen Marktsituation so nicht mehr umsetzbar“, erklären Ingo Hoff , Geschäftsführer von Hoff und Partner, und Michael Garstka , Geschäftsführer von List Develop Commercial.

Die Entscheidung, das Konzept anzupassen, haben sich die Drio-Verantwortlichen nach eigenen Angaben nicht leicht gemacht: „Wir haben in den vergangenen Monaten bis zum Fristende zahlreiche Alternativen im Rahmen des ursprünglichen Wettbewerbsentwurfes genau geprüft, konnten aber bei den Handelsunternehmen nicht den gewünschten Erfolg verzeichnen. Parallel dazu haben wir angefangen, für den Fall der Fälle einen Plan B zu entwickeln,“ werden die beiden Geschäftsführer in einer Mitteilung zitiert.

Das Drio-Team klappe damit nach eigenem Bekunden „das Buch also nicht zu“, sondern arbeite weiterhin eng für die Realisierung des Drio zusammen: „Wir passen das Konzept in Teilen an und reagieren so auf die Marktsituation. Die verschiedenen Nutzungen werden auf den Flächen anders verteilt“, erläutern Hoff und Garstka. Im nächsten Schritt gehe es mit der neuen Verwaltungsspitze in die Abstimmung für diese Anpassungen im Konzept. Das Ergebnis wollen die Investoren dem Rat am 15. Mai als Entscheidungsgrundlage vorstellen.

„Wir werden bis zur Ratssitzung im Mai ein entscheidungsreifes Paket auf der Basis des Wettbewerbsergebnisses präsentieren. Dabei darf es aus Sicht der Stadt Gronau keine Denkverbote geben. Die Gesamtkostensituation ist im Auge zu behalten,“ so Bürgermeister Rainer Doetkotte und Stadtbaurat Ralf Groß-Holtick in der Stellungnahme, die nach der Sitzung des Ältestenrates offenbar gemeinsam mit den Investoren verfasst wurde.