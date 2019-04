A 31: Tödlicher Unfall

Ahaus/Legden -

Bei einem Unfall auf der Autobahn 31 ist am frühen Samstagmorgen eine junge Frau ums Leben gekommen. Sechs weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war gegen 6.40 Uhr eine 20-jährige Autofahrerin aus Xanten mit ihrem BMW und vier weiteren Fahrzeuginsassen zwischen Legden/Ahaus und Gescher/Coesfeld auf dem rechten Fahrstreifen der A31 in Richtung Oberhausen unterwegs. Zu gleichen Zeit fuhr ein VW-Transporter mit Anhänger ebenfalls auf dem rechten Fahrstreifen vor dem BMW der 20-Jährigen, der sich mit höher Geschwindigkeit von hinten näherte. Ein Ford Focus wollte den VW-Transporter in diesem Moment überholen und war dazu bereits auf den linken Fahrstreifen gewechselt. Die junge Frau aus Xanten erkannte die Situation, überholte nach Zeugenaussagen den Ford zunächst rechts und wollte dann nach links in die Lücke vor dem Ford zum Überholen des Transporters auf den linken Fahrstreifen wechseln.