Die Entscheidung hat Strestik offenbar im Anschluss an eine gemeinsame außerordentliche (nichtöffentliche) Sitzung beider Gremien getroffen, die am Freitagabend stattfand. Nach WN-Informationen ging es in diesen Beratungen um mögliche juristische Schritte gegen führende Mitarbeiter der Stadtwerke im Zusammenhang mit den Unterschlagungsfällen.

In einer Presseerklärung vom Samstag schreibt Strestik: „Nachdem ich am Freitag die gemeinsame Sitzung des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung der SWG bereits um 21 Uhr vor den ersten Beschlüssen verlassen habe, komme ich heute zu dem Schluss, dass ich meinen eigenen Ansprüchen an mich selbst und meine Arbeit in diesem Rahmen nicht mehr gerecht werden kann.

Ich habe daher heute meine Fraktion davon unterrichtet, die Sitze in beiden Gremien nicht mehr weiterzuführen und den Aufsichtsrat sowie die Gesellschafterversammlung zu verlassen.“

Welche Gründe im Detail zu seiner Entscheidung geführt haben, lässt Strestik in der Erklärung offen, verweist in der Begründung aber auf den Umgang von Politik und Geschäftsführung bei anderen städtischen Gesellschaften. Gemeint sind damit offenbar die jüngsten Vorgänge bei der städtischen Gesellschaft „Chance“. Strestik schreibt: „Man durfte ja in jüngster Vergangenheit davon lesen, wie Aufsichtsratsmitglieder und Mitglieder der Gesellschafterversammlung anderer Gesellschaften ihrer Geschäftsleitung das Vertrauen absprechen ohne jegliche persönliche Konsequenz. Das habe ich kritisiert. Das ist nicht mein Weg und an diesen Punkt möchte ich nicht kommen, daher ziehe ich an dieser Stelle die für mich notwendige Konsequenz.“

Ausdrücklich, so merkt er am Ende an, gelte sein Dank, „für die Zeit, in der ich die Stadtwerke begleiten durfte, den Mitarbeitern des Unternehmens. Ich habe mich davon überzeugen dürfen, dass dort engagierte Mitarbeiter einen guten Job machen.“