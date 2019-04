Landwirte suchen Paten

50 Euro soll nach Aussage der Ortsverbände eine 100 Quadratmeter große Wildblumenwiese kosten. Selber wollen die Landwirte diese Fläche dann noch einmal verdoppeln, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Gronau. Stichtag für Mitmacher-Paten ist der 1. Mai. Dann werden entsprechende Flächen von Seiten der Landwirte zur Verfügung gestellt.

„Die ausgewählten Flächen sind dafür bestens geeignet“, freuen sich die Landwirte-Vertreter Werner Tillmann , Hermann Tenberge und Michael Hewing . Der Untergrund sei dafür ideal: „Leichter Sandboden.“ Allerdings müssten die Insektenreservate auch regelmäßig gepflegt werden. Für die Landwirte sei das kein Geschäft, sondern ihr Beitrag zum aktiven Natur- und Artenschutz. Mit den Geldern aus dem Insekten-Sponsoring würden aber immerhin die Kosten gedeckt, sagt Werner Tillmann, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes Epe . „Hier in der Region sind wir damit unter den ersten“, sagen die Landwirte über ihr Projekt.

Wenn sich genügend Paten finden, wollen die Landwirte Anfang Mai mit ihrem Projekt loslegen – befristet erst einmal für die kommende Saison. In der nächsten Vegetationsperiode würden dann die Paten-Flächen für die Feldfrüchte im kommenden Jahr umgebrochen. „Prinzipiell steht einer Verlängerung der Bienen-Aktion aber nichts im Wege“, werden die Initiatoren in der Pressemitteilung zitiert. Geplant sei auch eine entsprechende Infotafel mit Hinweisen am Feldrand, die Passanten Aufschluss über Ziel und Hintergründe der Aktion gibt. Gut vorstellen könne man sich hier auch eine Bank, von der aus die Paten den Bienen beim Nektarsammeln zuschauen können.

Die Landwirtschaft könne sich auch gut vorstellen, dass Imker, die ein Plätzchen für ihre fleißigen Bienenvölker suchen, direkt an der Blumenwiese einen Stellplatz finden. Dann hätten es die suchenden Immen nicht so weit, um sich in dem bunten Blumenmeer zu tummeln.

Die Projekt-Idee entstand auf Vorschlag der Landwirtschaftlichen Ortsverbände Gronau und Epe und wurde am Runden Tisch zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität in Agrarlandschaften vorgestellt. Dieser wurde auf zwei Bürgeranträge hin gegründet. „Dies ist eine der ersten Ideen, die am Runden Tisch zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität in Agrarlandschaften kommuniziert werden. Weitere Informationen werden in den nächsten Wochen noch bekannt gegeben“, wird André Homölle zitiert, Fachdienstleiter für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün in der Stadtverwaltung Gronau.

► Ein entsprechendes Projekt-Konto ist jetzt bei der Volksbank Gronau/Ahaus eingerichtet worden. (Landwirtschaftlicher Ortsverband Gronau NRV, BIC: GENODEM1 GRN, IBAN DE31 4016 4024 0222 2686 01)