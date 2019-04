Mit einer gemeinsamen Aktion entschloss sich deshalb die Fischergemeinschaft, in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Nabu-Vertreter, diesem Notstand entgegenzuwirken. In einer gemeinsamen Aktion wurden am Drilandsee geeignete Nistkästen installiert.

Zunächst musste dafür vom Grundstückseigentümer, in diesem Fall die Stadt Gronau, die Erlaubnis für so eine Maßnahme eingeholt werden. Bei einem Lokaltermin am Drilandsee trafen sich Sascha Brütting und Artur Zimmermann von der Fischergemeinschaft mit Thomas Keimel, dem örtlichen Nabu-Vertreter. Zusammen mit dem Stadtförster Alfred Borgmann erläuterten sie ihr Vorhaben. Nach eingehender Beratung gab Borgmann grünes Licht für die Nistkasten-Aktion.

Am folgenden Wochenende konnten dank tatkräftiger Unterstützung von Ewald Klöpper und Reinhard Lübbers sechs „Eigenheime“ für Vögel und Fledermäuse ihrer Bestimmung übergeben werden.

Da es bereits gute Ergebnisse aus vorherigen Aktionen gibt, hofft die Fischergemeinschaft auch hier auf eine rege Inanspruchnahme der Nistkästen, heißt es in einer Mitteilung der Fischereigemeinschaft. Die Beteiligten seien zuversichtlich, dass dieser erfolgreichen Aktion in Sachen Natur- und Umweltschutz noch weitere folgen werden.