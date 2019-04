So geschehen am Freitagabend in Foyer des Cinetech-Kinos, wo der 15. Gronauer Poetry Slam vor gut gefüllten Zuschauerreihen über die Bühne ging. Marian Heuser moderierte den Abend in gewohnt witziger, charmanter und eloquenter Weise.

Nicht nur wegen des Veranstaltungsorts war Slam mal wieder Großes Kino: Rahel Babic aus Nordhorn machte den Auftakt mit einem Gedicht, in dem sie die Menschheit mit einer Stimme sprechen lässt. Darin lotet sie die Tiefen unserer Art aus: „Meine dunkle Seite ist so viel tiefer als Schwarz, doch ich weiß, dass ich auch anders sein kann . . .“ Die 38 Punkte, die sie dafür von der Jury bekam, reichten nicht für ein Weiterkommen.

Ganz anders erging es Florian Wintels: Der sahnte mit seinem ersten Beitrag 50 von 50 möglichen Punkten ab. Frei, rhythmisch, in Versen und mit wechselnder Geschwindigkeit erzählte er die Geschichte eines Fußballtrainers und seiner Schützlinge in der „Pampers-Liga“. Ins Finale schaffte er es dann aber überraschend nicht: Im Halbfinale konnte sein Text über einen Versager – „Er war wie Jesus – nur in Scheiße“ – nicht restlos überzeugen: 43 Punkte.

Die Slammer 1/7 In der ersten Runde des 15. Gronauer Poetry Slams traten (in ausgeloster Reihenfolge) auf: Rahel Babic, Florian Wintels, Rebecca Heims, Christofer mit F, Andi Substanz, Freddy Allerdisse und Sebastian Hahn. Foto: Frank Zimmermann

Drogen, Sex und Gangsta-Rap – das waren die Themen der drei Beiträge von Chris­tofer mit F. Der Lateinlehrer gewährte Einblicke in eine Zeugniskonferenz, die dank psychoaktiver Pilze aus dem Ruder läuft (42 Punkte), schilderte einen One-Night-Stand mit der Mutter zweier seiner Schülerinnen – „In wen war ich da bloß hineingeraten“ – und ließ im Finale antike Dichter und Philosophen gegen Gangsta-Rapper aufmarschieren.

Mit einem metaphernreichen Text lotete Rebecca Heims „Konversation zwischen zwei Fronten“ aus – Alltagsgespräche in einem Café, die sich um Liebe, Geschäft und Einsamkeit drehen. Fazit: „Was die Worte uns erzählen, ist nur durch genaues Hinschauen zu erzeichnen." Dafür erhielt sie 41 Punkte und war im Halbfinale nicht mehr dabei.

So erging es mit 37 Punkten auch Andi Substanz: Er startete mit einer Aufzählung von Alltagsärgernissen und wechselte dann in ein Plädoyer, sich doch lieber um existenzielle Probleme zu kümmern, dafür Energie zu sammeln und lieber Sprachrohr zu sein statt Rohrbombe.

Von einem, der kein Fettnäpfchen auslässt, handelte der erste Text von Freddy Allerdissen. Beispiel: „Ich habe meinem blinden Opa aus Spaß einen Stummfilm geschenkt.“ 45 Punkte. Im Halbfinale legte Allerdissen mit einem Text über einen verschrobenen Freund nach, der „in einem stillen Moment bei einer Papst-Audienz fragen würde: ‚Und, was macht die Frau?‘“ Für das Finale reichte das nicht.

Darin traf Christofer mit F schließlich auf Sebastian Hahn . Der startet mit einer Ode an wortkarge Nordlichter. Die kämen mit fünf Wörtern durchs Leben: Moin, Hm, Jo, Nee und Tschüss. Witzig, 49 Punkte. Im Halbfinale schlüpfte Hahn in die Rolle des lustigen Dicken – Ich seh’ aus wie ’ne Wurst.“ –, berichtete über seine Versuche, stets an das Kaloriendefizit zu denken.

Im Showdown setzte sich Hahn dann mit einem Text durch, in dem er einen Menschen mit Downsyndrom zu Wort kommen lässt. Der hinterfragt die übliche Einteilung der Menschen in „normal“ und „anders“ oder eben „behindert“. Neben seiner eigenen Leistung verdankte Hahn seinen Sieg auch der Tatsache, dass Christofer mit F in seinem wortgewaltigen Rap einen ebenso gewaltigen Texthänger hatte. Künstlerpech . . .

► Der nächste Gronauer Poetry Slam, wiederum veranstaltet von der FBS und der Kulturbüro GmbH geht am 27. September ab 20 Uhr über die Bühne im Cinetech-Kino. Karten sind schon jetzt erhältlich.