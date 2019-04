Wenn Rita zu forsch und zu fordernd ist

Die Jansens wollen nicht nur die Nachfolge für ihren Hof regeln, sondern ihre beiden Jungs auch an die Frau bringen. Während der ältere Jörg (Christian Schöpping) als einst Betrogener nun allein durchs Leben geht, weiß Sohn Manni (Markus Schöpping) laut Vater Wilfried (Thorben Nollmann) wohl immer noch nicht, dass es zwei verschiedene Sorten Menschen gibt. Mutter Martha (Mareen Fleer) spielt sogar mit dem Gedanken, die beiden bei „Bauer sucht Frau“ anzumelden. Um sich aber die Tochter des Nachbarhofs andrehen zu lassen, kann die Not in den Augen der Jungbauern gar nicht groß genug sein. Quoten-Rita (Stephanie Detert) ist ihnen einfach zu forsch und zu fordernd. Als sie in angetrunkenem Zustand über Manni herfällt, ruft der hilflos nach seiner Mama.

Aber auch Ritas Mutter, Adele Bergmann (Hanna Huesmann), ist nicht ohne. Wie sie bei Jansens an den Frühstückstisch gestürmt kommt, weil die das Loch im Zaun immer noch nicht repariert haben und sie deshalb ihren Richard von Jansens Berta herunterziehen musste (wohlgemerkt: Richard ist ein Prachtbulle und Berta eine Kuh). Und wenn Adele für die Bemühungen ihres Richards weder eine Bezahlung noch das spätere Kalb erhalten soll, kann sie ganz schön ungemütlich werden. Wesentlich gelassener ist ihr Mann Otto (Sebastian Leuders). Aber stille Wasser sind tief, und Ottos Untiefen kommen im weiteren Verlauf des Dreiakters ans Licht.

„Een Mann för Quoten-Rita“ 1/39 „Een Mann för Quoten-Rita“ hieß der Titel der plattdeutschen Komödie, die die KLJB Epe im Dinkelhof aufführte. Es ging um Erbnachfolge, Liebe und viel Turbulenzen... Foto: Sigrid Winkler-Borck

In diesem Durcheinander finden sich zwei Radlerinnen aus Osnabrück ein, die Ferien auf Jansens Bauernhof machen wollen. Der Anblick der beiden Urlauberinnen versetzt vor allem Jörg in verstärkte Balzstimmung.

Nach wie vor drängt aber auch die Nachfolgeregelung für den Hof. Soll ausgelost werden? Oder soll derjenige den Hof bekommen, der zuerst eine Braut hat? Da kommen die zwei Radlerinnen Nicole (Kathrin Elskamp) und Heidi (Katharina Albers) ins Spiel. Der obskure Rinderkäufer Achmed (Paul Plietker im langen weißen Nachthemd) aus Saudi-Arabien mit seinem Gebetsteppich spielt ebenfalls in dem bunten Paarreigen eine Rolle. Eine uneheliche Tochter sorgt zudem für Verwirrung und Ohnmacht.

Wer nun letztendlich wen bekommt und wer Hoferbe wird, sei hier nicht verraten. Nur soviel: Es handelt sich um eine lupenreine Komödie. Damit ist nach vielem spaßigen Durcheinander ein Happy End programmiert.

Viele fleißige Helfer waren vor und hinter der Bühne aktiv, um nicht nur das liebevoll gestaltete Bühnenbild im rechten Licht erscheinen zu lassen, sondern auch die zehn Akteure auf der Bühne. Wie bei KLJB-Produktionen üblich, übernehmen auch die Souffleure (Anna Weiler, Simon Bruns und Klemens Bröker) eine tragende Rolle. Während der Premiere am Samstag allerdings störte lautes Gelächter hinter der Bühne die Schauspieler und sorgte auch für leichte Irritationen im Publikum.