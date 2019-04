Es geht voran mit dem „Gedenk- und Lernort Alte Synagoge Epe “. In der Vorstandssitzung des Förderkreises berichtete Vorsitzender Heinz Krabbe , dass der neue Stadtbaurat wie der gesamte Rat der Stadt Gronau „voll hinter dem Projekt steht“. Ralf Groß-Holtick verfolge einen ambitionierten Zeitplan für die nächsten Planungsschritte, damit es möglichst schnell an die Realisierung gehen könne.

Birgit Breloh, als Diplom-Ingenieurin beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe für die praktische Denkmalpflege im Kreis Borken tätig, war jetzt nach Epe gekommen, um sich gemeinsam mit Norbert Liedmeyer von der örtlichen Denkmalpflege und Vorstandsmitgliedern des Fördervereins vom Zustand der Alten Synagoge ein Bild zu machen und die Vorschläge für die künftige Gestaltung zu erörtern. Heinz Krabbe begrüßte zudem Gereon Rasche, der mit seinem Billerbecker Architekturbüro Erfahrungen mit der Sanierung und denkmalgerechten Umgestaltung von Sakralräumen hat. Rasche hat sich bereit erklärt, über eine Umsetzung des vom Verein erarbeiteten Nutzungskonzeptes unter Berücksichtigung der Vorgaben der Denkmalpflege nachzudenken. Gemeinsam mit Vorstandsmitgliedern des Vereins fuhr er im Anschluss an die Besichtigung der Alten Synagoge Epe nach Petershagen in Ostwestfalen und Stadthagen in Niedersachsen, um die dortigen ehemaligen Synagogen, die als Gedenkstätten und Veranstaltungsorte genutzt werden, zu erkunden. Sachkundige Auskünfte erhielt die Gruppe in Petershagen von Marianne Schmitz-Neuland. In Stadthagen gaben Andreas Kraus vom dortigen Förderverein und sein Vorstandskollege Dieter Esse sowie Diplomingenieurin Anika Melching, die für das Büro Wehmeyer an der Neugestaltung des Synagogengebäudes beteiligt war, ausführlich Informationen an die Gäste aus Epe weiter.